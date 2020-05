YooA (Oh My Girl) gây tranh cãi vì phát ngôn 'EQ thấp'

Trên diễn đàn Pann Nate, một chủ đề về YooA (Oh My Girl) đang gây tranh cãi. Netizen Hàn "đào" lại bài phát biểu khi nhận cúp No.1 tại show âm nhạc M!Countdown ngày 14/5 của Oh My Girl.

Khi ca khúc Nonstop được xướng tên, YooA không giấu được niềm vui. Cô nàng bày tỏ hạnh phúc khi giành chiến thắng trước boygroup ASTRO và thay mặt nhóm phát biểu: "Chúng mình không nghĩ rằng sẽ thắng trong ngày hôm nay. Mong là lần sau các thành viên ASTRO sẽ thắng và chúng ta hãy đạt hạng 1 cùng nhau nhé! Cảm ơn đại gia đình WM Entertainment và các thành viên Oh My Girl. Lần sau chúng mình sẽ mang đến cho mọi người một hình ảnh tuyệt vời hơn nữa!".

YooA (Oh My Girl) gây tranh cãi vì phát ngôn 'EQ thấp' trên truyền hình

Netizen Hàn cho rằng việc YooA trực tiếp nhắc đến đối thủ ASTRO khi phát biểu nhận cúp là "EQ thấp", "thiếu tôn trọng đồng nghiệp". Nhiều người phân tích nét mặt của các nhóm nhạc và cho rằng sau khi YooA nói câu nói kém tế nhị này, bầu không khí trường quay trở nên gượng gạo, ngượng ngùng. Ngày hôm đó, Oh My Girl vượt qua ASTRO với khoảng cách 200 điểm. Netizen khẳng định ASTRO rõ ràng đang cảm thấy không vui vẻ gì và YooA lại cố tình khiến các chàng trai nhà Fantagio Entertainment thêm xấu hổ, bẽ bàng.

Một số bình luận: "Tôi thực sự không hiểu tại sao cô ấy lại phải trực tiếp nhắc đến ASTRO làm gì"; "Có một sự khác biệt rất lớn giữa 2 câu nói: 'Nhóm chúng ta lần sau hãy giành chiến thắng nhé' và 'Mong là các bạn (nhóm khác) sẽ giành chiến thắng lần sau!' đấy. Ai lại có thể vui vẻ khi vừa bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng chứ... Thật bất lịch sự khi đề cập đến ứng cử viên khác trong bài phát biểu nhận cúp của mình"; "Nghe có chút thô lỗ"; "ASTRO đang rất buồn vì không chiến thắng còn YooA lại không có vẻ gì là đang nói đùa. Ngay cả khi không cố tình thì cũng thật thiếu lịch sự"; "Oh My Girl nên cảm thấy may mắn vì đây là ASTRO đi. Nếu là nhóm khác nổi hơn thì đã bị ăn chửi ngày này sang ngày khác rồi"; "Tôi không phải fan ASTRO hay Oh My Girl nhưng tôi không hiểu tại sao YooA lại nói như vậy. Nếu idol của tôi được đề cử nhưng không giành chiến thắng, và nhóm chiến thắng lại bảo với họ rằng 'Lần sau hãy đạt hạng 1 nhé' chắc tôi sẽ tức điên lên mất"'...

Bên cạnh đó, fan Oh My Girl bênh vực YooA với lý do bài phát biểu của cô nàng rất vui vẻ và không có ý xấu. "Có thể YooA không khéo ăn nói nhưng không có nghĩa là cô ấy cố tình làm xấu hổ hay xúc phạm ASTRO đâu", một fan bình luận.

Oh My Girl...

... và ASTRO chụp hình tại hậu trường M!Countdown ngày 14/5.

Minie