Yoo Jae Suk bật khóc khi nói chuyện với y tá chống Covid-19

You Quiz on the Block là chương trình talkshow do 2 MC Yoo Jae Suk và Jo Se Ho chủ trì. Nội dung tập trung vào cuộc sống thường ngày của người dân, tìm hiểu về các ngành nghề, đưa ra những câu đố vui và phần thưởng tiền mặt ngay tại chỗ. Trong tập phát sóng mới nhất, chương trình đã liên hệ với những y bác sĩ đang làm việc ở các bệnh viện thuộc thành phố Daegu - tuyến đầu chống Covid-19 ở Hàn Quốc.

Một nữ ý tá tuổi trung niên tiến hành phỏng vấn qua điện thoại với hai MC. Trong quá trình nói chuyện, Yoo Jae Suk đã không kiềm được xúc động, bật khóc nức nở. Clip phỏng vấn này nhanh chóng gây sốt vì nhiều tình tiết cảm động, thu hút hơn 1,3 triệu view trên Youtube chỉ sau một ngày đăng tải.

Yoo Jae Suk xúc động khi phỏng vấn nữ ý tá.

Nữ y tá tham gia phỏng vấn là Jung Dae Rae, cô đã tình nguyện đến bệnh viện ở Daegu để tham gia chữa trị cho bệnh nhân nhiễm nCoV. Y tá Jung nói rằng bản thân luôn cảm thấy cần hành động trước bất kỳ cuộc khủng hoảng nào của quốc gia, cô thậm chí sẵn sàng tham gia các cuộc tình nguyện ở nước ngoài nếu có yêu cầu. Khi được hỏi về việc phải đeo khẩu trang hàng ngày, nữ ý tá nói: "Thực sự mà nói, đeo khẩu trang không hề thoải mái. Nhưng vì chúng tôi lúc nào cũng phải đeo nên giờ tôi quen rồi và tiếp nhận điều này".

Cô cập nhật tình hình ở Daegu: "Bệnh viện đã kín bệnh nhân. Chúng tôi thiếu vật tư y tế, y tá và những nhân lực khác. Các bác sĩ làm việc liên tục 15 - 17 tiếng trong một ca. Thiếu thốn nên chúng tôi đang cố gắng dùng tiết kiệm mọi thứ".

Dù vất vả, nữ y tá luôn nở nụ cười và chia sẻ: "Tôi chỉ muốn nói với gia đình rằng mình vẫn ổn. Đừng lo lắng và tôi nhớ mọi người lắm". Khi chứng kiến sự lạc quan và tinh thần hết mình vì công việc của y tá Jung Dae Rae, Yoo Jae Suk không ngừng rơi nước mắt.

Nam MC phải mất một lúc để lấy lại bình tĩnh và nói: "Tôi không hiểu sao mình lại bật khóc nữa. Cô ấy nói những điều này với nụ cười trên môi nhưng tôi lại không ngừng được những giọt nước mắt. Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn và tôn trọng dành cho bạn. Không có từ ngữ nào có thể truyền tải rõ những cảm xúc này".

Covid-19 bùng nổ ở Hàn Quốc vào cuối tháng 2, Daegu trở thành tâm dịch với 5.867 ca trên tổng số 7.869 ca của cả nước.

Jurina (Theo Koreaboo)