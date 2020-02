Vũ đạo của Twice đều tăm tắp vẫn bị chê kỳ quặc

Ngày 4/2, chủ đề "Vì sao Twice lại nhảy như vậy?" vào top những bài viết được xem nhiều nhất diễn đàn Pann Nate. Người dùng mạng Hàn Quốc chia sẻ những bức ảnh gif cắt từ màn trình diễn của Twice và nhận xét về vũ đạo mà nhóm thể hiện. Đa số cho rằng Twice sở hữu kỹ năng nhảy đồng đều, uyển chuyển, tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên vấn đề của girlgroup nhà JYP là các động tác vũ đạo được dàn dựng quá... kỳ quặc, thậm chí là hài hước.

Một đoạn động tác vũ đạo Fancy của Twice.

Momo và Ji Hyo gây cười khi nhảy đôi tại MAMA 2019.

Vũ đạo Feel Special của Twice.

Một số bình luận: "Twice nhảy tốt nhưng vũ đạo của nhóm rất kỳ quặc. Thành thật mà nói, tôi đã bị sốc khi xem vũ đạo của Feel Special. Trước đây Dance the Night Away, Yes or Yes hay What is Love? đều được dựng vũ đạo xuất sắc cơ mà"; "Vũ đạo của Twice không đẹp, mặc dù họ nhảy đều tăm tắp, nhưng trông rất buồn cười"; "Khi đến lượt Ji Hyo hát trong Fancy, hai tay cô ấy xòe ra như chân con thằn lằn và đôi chân thì co rúm lại. Kể từ đó, tôi ghét cay đắng những động tác vũ đạo của Twice"; "Tôi cảm thấy những động tác này phù hợp với âm nhạc Park Jin Young, nhưng không hợp với các girlgroup"; "Thú thực thì nhóm đông người nên trông giống như một điệu nhảy đến từ quân đội. Nhưng đúng là vũ đạo của họ chẳng đẹp gì cả"...

Vũ đạo của Twice đều tăm tắp nhưng vẫn bị chê kỳ quặc Trích đoạn sân khấu Feel Special của Twice tại SMA 2020.

Trong khi đó, cộng đồng Once cho rằng các ca khúc thời gian gần đây của Twice có sự thay đổi mạnh mẽ về việc dàn dựng vũ đạo. Thời mới debut, Twice bị chê là "nhảy như học sinh tiểu học", "động tác vũ đạo quá đơn giản". Kể từ 2019, khi nhóm chuyển sang hình tượng trưởng thành, thì cũng là lúc các ca khúc chủ đề như Fancy, Feel Special được dựng vũ đạo mạnh mẽ hơn hẳn. Với non-fan, các động tác trông kỳ quặc nhưng người hâm mộ Twice lại rất hài lòng. Một số fan giải thích thêm, các bức ảnh GIF đã được chỉnh tốc độ nhanh nên trông hài hước hơn bình thường.

Bee