Visual 'đẹp hơn hoa' của Tzuyu trong teaser comeback

Vào 0h (giờ địa phương) ngày 16/5, công ty JYP tung teaser comeback thứ ba của concept film photo cho mini album More & More, thành viên xuất hiện chính là Tzuyu. Chỉ sau 2 giờ, clip đạt 500 nghìn lượt xem và hàng nghìn bình luận khen ngợi nhan sắc "đẹp hơn hoa" của thành viên Twice. Tzuyu chứng minh đẳng cấp visual hàng đầu Kpop và gây ấn tượng với khí chất cổ điển, đậm chất diễn viên.

Tzuyu là thành viên thuộc concept thơ ngây trong album mới.

Giống khung cảnh quay teaser của Na Yeon và Chae Young, mỹ nhân xứ Đài có những thước phim đẹp hơn tranh trong rừng hoa. Tông trang điểm nhẹ nhàng, trong veo khiến Tzuyu như nữ chính trong các bộ phim tình cảm lãng mạn. Chỉ một ánh mắt, cái nghiêng đầu nhẹ ngàng cũng đủ khiến trái tim người xem "loạn nhịp", đắm chìm vào không khí ngọt dịu của đảo Jeju. Người hâm mộ cho rằng em út Twice đang ở thời kỳ "đỉnh cao nhan sắc" và đây chính là màn comeback mà visual của Tzuyu nổi trội nhất.

Cô nàng gây sốt với khí chất diễn viên, chuẩn hình tượng tình đầu.

More & More là sản phẩm âm nhạc đầu tiên sau 8 tháng của Twice ở Hàn Quốc. JYP thực sự chịu "mở túi tiền" khi quyết định đầu tư phần concept film ở đảo Jeju, với khung cảnh ngoài trời chứ không còn trong "hộp" như nhiều lần trước. Fan có nhiều hy vọng vào phần hình ảnh của album này, mong Twice sẽ được đối xử công bằng khi 9 thành viên là những "con gà đẻ trứng vàng" của công ty.

Album của Twice lên kệ vào ngày 1/6, girlgroup nhà JYP phải đối đầu với nhiều đối thủ nặng ký như Black Pink, nhóm nhỏ Red Velvet, IZONE, Momoland... Hè 2020 dự kiến sôi động với những sản phẩm âm nhạc của loạt nhóm nữ Kpop.

Visual đậm chất diễn viên của Tzuyu trong teaser comeback Teaser của Tzuyu

Jurina