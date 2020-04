Visual của hội thần tượng Kpop sinh năm 2004

Khi Kpop ngày càng trẻ hóa độ tuổi ra mắt các thần tượng, nhiều gương mặt non nớt trở thành idol. Điển hình như Busters, nhóm nhạc nữ có độ tuổi trung bình trẻ nhất Kpop hiện tại, maknae chỉ mới 14 tuổi. Idol ra mắt ở độ tuổi teen thường bị nhận xét là "chưa trổ mã", "nhóm nhạc thiếu nhi", nhưng ba idol nữ dưới đây lại là ngoại lệ. Cả ba đều sinh năm 2004 nhưng đã sở hữu ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng cao ráo, có sức quyến rũ chẳng kém idol ngoài đôi mươi.

Jang Won Young (IZONE)

Trong dàn idol sinh năm 2004, Jang Won Young nổi tiếng nhất. Bước ra từ Produce 48 với danh hiệu "center quốc dân", Won Young đã chứng minh được tài năng, biểu cảm sân khấu tốt, khả năng nhảy được cải thiện, giọng hát ổn định hơn. Và nhất là visual ngày càng thăng hạng.

Jang Won Young cực kỳ giống búp bê, từ đôi mắt long lanh, đôi má bầu bĩnh, đến nét hờn dỗi ở khóe môi.

Em út của IZONE không chỉ có chiều cao 1,7m mà còn sở hữu tỷ lệ cơ thể rất đẹp. Fan tin rằng Won Young sẽ còn tỏa sáng hơn nữa, khi mà hiện tại cô nàng chỉ mới 15 - 16 tuổi.

Có gương mặt baby song khả năng thích ứng với mọi concept của Won Young rất tốt.

May (Cherry Bullet)

Trong dàn em út của Kpop, May (tên thật: Hirokawa Mao) là idol duy nhất đến từ Nhật Bản. Khi Cherry Bullet ra mắt, May mới 14 tuổi và thực tập được 7 tháng tại FNC. Không chỉ thuận lợi ra mắt, May còn vượt qua hai người chị xinh đẹp cùng nhóm là Yu Ju và Ji Won để đảm nhận vị trí visual của nhóm.

Vẻ đẹp của nữ idol có nét pha trộn giữa gò má của Momo (Twice), góc nghiêng khi cười của Krystal f(x), nét nhẹ nhàng của Tzuyu (Twice) và Min Joo (IZONE).

May sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn đúng gu người Hàn, chiều cao 1,72m với tỷ lệ cơ thể không thua kém đàn chị cùng công ty, Seol Hyun (AOA).

Visual của May khiến fan kinh ngạc như tốc độ debut thần tốc của nữ thần tượng.

Kim Chae Yeon (Busters)

Trong số 6 thành viên của nhóm nhạc trẻ nhất Kpop - Busters, Chae Yeon là center kiêm main rapper. Điều này chứng tỏ, Chae Yeon vừa xinh vừa có tài. Xét về nhan sắc, gương mặt tươi tắn có đôi mắt một mí biết cười của Chae Yeon mang lại cảm giác thanh xuân, đúng như biệt danh "trái đào" và "vịt nhỏ tweety".

Chae Yeon có nhiều nét giống với nữ vận động viên thể dục nghệ thuật nổi tiếng Son Yeon Jae.

Thành viên Busters càng lớn càng xinh đẹp.

Chae Yeon có chiều cao 1,68m và tỷ lệ cơ thể cân đối.

Từ Phượng