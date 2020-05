V (BTS) và Irene (Red Velvet) bị nghi hẹn hò vì lý do... trời ơi đất hỡi

Ngày 13/5, chủ đề "V và Irene ngầm ngụ ý hẹn hò qua lời bài hát?" nhận được sự quan tâm lớn của netizen diễn đàn Pann Nate. Tác giả bài viết cho rằng V và Irene đã ngụ ý nhắc đến nhau trong lời bài hát Boy with Luv (BTS) và Psycho (Red Velvet). Cụ thể, phần ca từ do V thể hiện có đoạn "Những bức hình xinh đẹp của em/ Anh luôn cất giữ chúng dưới chiếc gối ngủ êm đềm ~ oh bae". Trong khi đó, Irene hát câu tiếng Anh "I'm orginal visual". Netizen cho rằng "bae" là Irene vì tên thật của cô nàng là Bae Joo Hyun, còn "vi" trong "visual" là từ ghép giữa "V và I".

Netizen soi lyric của Boy with Luv (BTS) và Psycho (Red Velvet).

Vì đây là hai idol nổi tiếng hàng đầu Kpop, một tin đồn hẹn hò cũng đủ khiến cộng đồng fan sốt sắng, tò mò. Tuy nhiên, khi nghe tác giả bài đăng suy đoán mối quan hệ giữa V - Irene dựa vào... lời bài hát của BTS và Red Velvet, không ít fan đã... ngã ngửa. Netizen Hàn cho rằng đây là tin đồn hẹn hò "hài hước nhất từng nghe". Nhiều người yêu cầu những shipper nên ngừng "hoang tưởng" bởi ca từ bài hát không thể hiện bất cứ điều gì. Ngoài ra, đội ngũ sản xuất của Boy with Luv cũng không có sự góp mặt của V, nên giả thuyết này hoàn toàn vô căn cứ.

RM, J-Hope, Suga là 3 thành viên tham gia vào quá trình sáng tác Boy with Luv.

Một số bình luận: "Buồn cười quá đi, nếu đây mà là bằng chứng hẹn hò thì Kpop đã bị phát hiện hàng trăm couple khác rồi"; "Trong bài Cypher Pt.4, RM đã hát từ "bae" những 18 lần đấy. Đó cũng được xem là tín hiệu RM đang hẹn hò Irene phải không?"; "Ngưng ảo tưởng đi"...

V (sinh năm 1995) và Irene (sinh năm 1991) được khá nhiều fan quốc tế ghép đôi vì hai người có ngoại hình nổi bật. Tại các lễ trao giải, fan thường soi "nhất cử nhất động" của bộ đôi visual. Một số fan tin rằng V và Irene "có gì đó với nhau", trong khi nhiều fan khẳng định hai người chỉ là đồng nghiệp bình thường.

V và Irene nổi tiếng với visual vượt trội.

Một khoảnh khắc tương tác giữa V và Irene tại lễ trao giải Seoul Music Awards 2015.

Minie