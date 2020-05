V (BTS) 'đẹp trai nhất thế giới' vẫn bị chê mặt mộc 'tầm thường'

Mới đây, channel Top10Wolrd, một kênh xếp hạng nổi tiếng trên YouTube với hơn 300.000 lượt follow, đã chọn ra top 10 trong các lĩnh vực khác nhau. V của BTS đứng đầu danh sách "Most Handsome Men in the World", vượt qua các nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế như Zayn Malik, Chris Hemsworth, Chris Evans, Tom Cruise và Robert Pattinson. Tiêu chí lựa chọn của Top10Wolrd về BXH này được mô tả là "những người không chỉ có gương mặt đẹp mà còn lôi cuốn nhờ tỷ lệ cơ thể, ngoại hình và sự hấp dẫn".

V tiếp tục được bình chọn là chàng trai có gương mặt đẹp nhất thế giới.

Bên cạnh những lời khen về nhan sắc của V, người đã đứng đầu nhiều cuộc bình chọn trai đẹp toàn cầu trong những năm gần đây, vẫn có ý kiến cho rằng nam idol "đã được đánh giá quá cao". Netizen cho rằng V chủ yếu thu hút nhờ thần thái độc đáo, còn các đường nét trên khuôn mặt "không phải hợp mắt tất cả mọi người".

Trong những buổi livestream gần đây, V cũng gây tranh cãi khi xuất hiện với khuôn mặt mộc nhẵn nhụi. Nhiều bình luận trên các diễn đàn Hàn Quốc chê bai visual của nam thần nhà Big Hit. Không ít người cho rằng V trông "tầm thường" khi không trang điểm, không có sự hỗ trợ hiệu ứng từ phụ kiện bắt mắt hay trang phục long lanh.

Nam idol gây tranh cãi về viusal trong buổi livestream ngày 5/5.

Trong buổi livestream ngày 7/5, kiểu tóc xoăn dài rẽ ngôi giữa của V bị chê "kỳ cục", "lộ trán sân bay". Anh chàng cũng bị chê "già như ông chú" khi nuôi ria mép.

Nhiều người nhận xét rằng khi không makeup, V đã giảm đi rất nhiều sức hút.

Trong khi đó, các fan của V phản bác lại những ý kiến tranh cãi nói trên. Người hâm mộ cho rằng V luôn đẹp dù để mặt mộc hay không. "Khi để mặt mộc, V toát lên vẻ đẹp nam tính trưởng thành còn khi lên sân khấu, anh ấy biến hóa với nhiều khía cạnh khác nhau nhưng luôn quyến rũ", một fan bình luận.

V nhiều lần để mặt mộc khi ra sân bay.

Bee