V bị mắng chửi vì vượt qua thành tích của BTS

Ngày 13/3, V phát hành ca khúc solo Sweet Night - bản nhạc phim Tầng lớp Itaewon do chính mình sáng tác. Đây là món quà đặc biệt mà nam idol muốn gửi tặng đến nam chính của bộ phim là Park Seo Joon. Cả hai mỹ nam thuộc một nhóm bạn thân thiết, thường xuyên đi chơi riêng, ủng hộ nhau trong công việc.

Vừa ra mắt, Sweet Night lập tức chiếm lĩnh các bảng xếp hạng nhạc số ở Hàn, chễm chệ ở vị trí No1, đứng đầu iTunes của 70 quốc gia. Điều đáng nói nhất là ca khúc này đã chiếm luôn vị trí đầu bảng vốn thuộc về ON của BTS. Việc Sweet Night debut tại No1 BXH Melon đã "cắt đứt" chuỗi 438 giờ liên tục đứng đầu của chính BTS.

Thành tích này khiến người hâm mộ của V vô cùng phấn khích, tự hào nhưng lại đang gây ra những tranh cãi ở cộng đồng fandom Army. Mỗi khi BTS quảng bá, fan đều vất vả stream nhạc, cố gắng giúp cho ca khúc đứng đầu các BXH lâu nhất có thể. Họ đang hy vọng ON sẽ vượt qua kỷ lục đứng đầu 608 giờ liên tục của Any Song (Zico) nhưng đến nay thì dự định này đã thất bại. Điều này sẽ khiến ON khó có khả năng trở thành "Ca khúc của năm" tại các lễ trao giải cuối 2020. Một bộ phận người hâm mộ tức giận, đổ lỗi cho V vì tung ca khúc solo sai thời điểm, trực tiếp cạnh tranh với BTS.

Fan Hàn thể hiện sự phản đối bằng việc không đưa Sweet Night vào playlist stream nhạc của BTS trên Melon. Họ cho rằng lúc này phải tập trung để nâng thành tích của BTS, không phải tập trung vào một thành viên. Đặc biệt là trên ứng dụng Weverse xuất hiện những bình luận chửi mắng V và fan của nam thần tượng. Dưới phần bình luận của OST Sweet Night tại Melon cũng bị spam rất nhiều những bình luận tiêu cực. Sản phẩm âm nhạc của V đang được xem như "cái gai" trong mắt chính K-Army Hàn

Một số bình luận cho biết việc stream nhạc cho Sweet Night là phí thời gian và đang phá hoại BTS. Thậm chí một số fan quá khích còn để lại những bình luận ác ý, đề nghị đuổi V khỏi nhóm.

Những ý kiến tiêu cực nhanh chóng vấp phải sự phản đối của cộng động fan quốc tế. Việc mắng chửi một thành viên là điều không nên xảy ra trong fandom bởi sẽ ảnh hưởng đến sự đoàn kết và khiến cộng đồng người hâm mộ chia rẽ. Hơn nữa, V đáng được khen ngợi vì có thành tích tốt thay vì phải chịu những bình luận ác ý, chửi bới như hiện tại.

