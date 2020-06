Twice mở màn đại chiến comeback tháng 6 với MV 'More and More'

Vào 18h (giờ địa phương) ngày 1/6, Twice trở lại với mini-album More and More và MV ca khúc chủ đề cùng tên. Đây là lần tái xuất đầu tiên trong 2020 của girlgroup nhà JYP, sau 8 tháng kể từ Feel Special (9/2019). Lần trở lại này, Twice quảng bá với đội hình đủ 9 thành viên sau khi Mina hồi phục chứng sợ sân khấu.

Twice mở màn đại chiến comeback tháng 6 với MV More & More MV More and More - Twice.

More and More thuộc thể loại tropical house, được đồng sản xuất bởi Uzoechi Emenike, Justin Tranter, Julia Michaels và Zara Larsson. Lời bài hát được viết bởi Park Jin Young và BIBI. Ca khúc có phần pre-chorus bắt tai và phần chorus sôi động, mang đậm âm hưởng mùa hè nhiệt đới.

Mina gây chú ý với mái tóc vàng rực nổi bật.

Trên Twitter, từ khóa #MoreandMore chiếm vị trí No.1 Top trending toàn cầu với hơn 200.000 lượt tweet chỉ sau gần một giờ. Các fan ăn mừng sự trở lại của Twice và gửi những bình luận chúc nhóm gặt hái nhiều thành tích ấn tượng. Đến nay, MV More and More đang bị "đóng băng" lượt view và lượt like, trong khi đã nhận được hơn 111.000 bình luận trên YouTube.

Twice là nhóm nhạc "bắn phát súng" mở màn đại chiến comeback tháng 6 của nhiều tên tuổi Kpop. Trong đường đua tháng này, ca khúc mới của Twice hứa hẹn sẽ cạnh tranh gay gắt trên các BXH với nhiều đối thủ mạnh như IZONE, Black Pink, Momoland, Hwasa (Mamamoo), Sun Mi, Seventeen... Twice cũng được dự đoán lập những kỷ lục mới về lượng sale album. Nhóm đã cán mốc 500.000 bản pre-order - kỷ lục cao nhất đối với một girlgroup Kpop.

Minie