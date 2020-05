Twice chứng minh đẳng cấp hàng đầu vì 'không có lỗ hổng vũ đạo'

Ngày 12/5, Twice tung video vũ đạo Feel Special phiên bản đội hình đủ 9 thành viên. Đây là lần đầu tiên Mina xuất hiện trong màn trình diễn vũ đạo ca khúc này, do thời gian vắng mặt để điều trị bệnh tâm lý. Người hâm mộ cho rằng video được quay trong thời gian gần đây dựa vào kiểu tóc của Twice.

Twice chứng minh 'đẳng cấp girlgroup hàng đầu' qua video vũ đạo 9 người

Sau khi video được đăng tải, girlgroup nhà JYP nhận phản ứng tích cực từ netizen. Video nhận được hơn 1 triệu lượt view chỉ sau 12 tiếng. Chủ đề này cũng đang thu hút sự quan tâm của Knet trên diễn đàn TheQoo. Nhiều fan ca ngợi teamwork và kỹ năng vũ đạo tuyệt vời của Twice; gọi đây là lý do "Twice là girlgroup hàng đầu".

Twice thực hiện động tác vũ đạo đồng đều.

Đội hình 9 thành viên của Twice khiến fan xúc động.

Một số bình luận: "Tôi biết vì sao Twice là nhóm nữ hàng đầu chỉ nhờ video vũ đạo của họ"; "Twice thật tuyệt vời. Phiên bản 8 người rất đẹp, nhưng khi có 9 người thì quá hoàn hảo"; "Tôi yêu thích Feel Special và gần như đã khóc khi nhìn thấy tất cả 9 thành viên"; "JYP từng nói rằng nếu bạn không biết nhảy, bạn sẽ không thể debut. Twice đang hoạt động tốt, đặc biệt là họ không có lỗ hổng vũ đạo"; "Tất cả các thành viên đều nhảy đẹp và bài hát này có những động tác rất thu hút"; "Đây chính là đẳng cấp của girlgroup hàng đầu"; "Mina đã trở lại rồi. Rất mong chờ màn comeback tới"...

Đây không phải là lần đầu tiên Twice nhận được sự khen ngợi của khán giả trong những video tập vũ đạo. Nhóm nữ nhà JYP được đánh giá cao về sự kết hợp ăn ý giữa các thành viên. Đội hình 9 người trông cân xứng, đẹp mắt khi thể hiện những động tác nhảy. Mặc dù có sự chênh lệch về chiều cao giữa các thành viên, nhưng khi vào đội hình, Twice vẫn biết cách phân chia vị trí đứng để màn trình diễn gây ấn tượng về mặt thị giác cho người xem.

Twice sẽ comeback với mini-album More and more vào 1/6.

Minie