Twice chưa comeback, IZONE và Black Pink đã bị dọa 'ra chuồng gà'

Ngày 27/5, truyền thông Hàn đưa tin Twice lập kỷ lục mới với lượng pre-order album More and More. Tính đến nay, album này đã vượt mốc 500.000 bản đặt trước sau 16 ngày mở order. Đây là số album pre-order cao nhất từ trước đến nay của Twice, cũng là kỷ lục lớn nhất đối với girlgroup Kpop. Số lượng đặt hàng "khủng" cho thấy cộng đồng Once rất hào hứng mong chờ sản phẩm comeback của Twice. Nhiều fan dự đoán lượng pre-order sẽ còn tăng đáng kể cho đến ngày album chính thức được phát hành.

Twice lập kỷ lục dù chưa chính thức comeback.

Với con số pre-order kỷ lục của More and More, các fan tin rằng girlgroup nhà JYP đã sẵn sàng thiết lập những thành tích ấn tượng cho màn comeback tới. Twice đang là girlgroup có tổng lượng sale album cao nhất lịch sử Kpop, tuy nhiên trong 2020, nhóm đã để IZONE chiếm ngôi vương mảng bán album tuần đầu. Cụ thể, album Bloom*IZ phát hành hồi tháng 2/2020 của IZONE vượt mặt Twice để giữ kỷ lục sale tuần đầu cao nhất lịch sử girlgroup trên BXH Hanteo, với 365.000 bản bán ra.

Gần đây, cộng đồng Blink (fan Black Pink) cũng thực hiện chiến dịch quyên góp để giúp nhóm nữ nhà YG lập thành tích cao nhất trong lần phát hành album sắp tới. Blink đã quyên góp số tiền đủ để đặt hàng khoảng 300.000 bản album - kỳ vọng vượt được thành tích sale tuần đầu của IZONE, lăm le tiếm ngôi của Twice. Tuy nhiên, sau khi Twice đạt mốc pre-order 500.000 bản, nhiều netizen tin rằng nhóm nữ nhà JYP sẽ tiếp tục vững vàng ngôi "nữ hoàng album" của Kpop thế hệ ba, "đá IZONE, Black Pink ra chuồng gà".

Twice bị chê 'vũ đạo loạn cào cào' trong teaser MV comeback Teaser MV More and More - Twice.

More and More là mini-album thứ 9 trong sự nghiệp Twice. Album và ca khúc chủ đề cùng tên sẽ ra lò vào chiều 1/6. Ca khúc chủ đề và concept lần comeback này mang màu sắc rực rỡ, tươi sáng. Nó hứa hẹn mang đến hình ảnh mới mẻ của Twice và góp phần tạo nên đường đua sôi động, cạnh tranh khốc liệt cho Kpop mùa hè.

Bee