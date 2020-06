Twice bị tố đạo nhái MV, JYP có pha xử lý 'đi vào lòng người'

Sáng 3/6, JYP đưa ra thông cáo báo chí về sự việc MV More and More của Twice bị tố đạo nhái concept. Đại diện JYP cho biết họ nhận thức được sự giống nhau giữa một cảnh quay trong MV và tác phẩm của một nghệ sĩ nước ngoài. JYP đã yêu cầu công ty sản xuất MV (Naive Creative Production) giải quyết vấn đề với tác giả gốc.

"Chúng tôi có kế hoạch bổ sung thêm các quy trình xác minh sản phẩm để những điều này không tái diễn trong tương lai", JYP nói thêm.

Một tác phẩm nghệ thuật trong MV của Twice...

... bị tố đạo nhái tác phẩm của nghệ sĩ điêu khắc người Mỹ.

Trước đó Davis McCarty, một nghệ sĩ điêu khắc người Mỹ, đã cáo buộc trên trang cá nhân rằng cảnh quay ở đảo Jeju của Twice đã ăn cắp tác phẩm nghệ thuật không gian của anh. Nghệ sĩ này viết: "Đây là một sự vi phạm bản quyền nghệ thuật trắng trợn". Sau khi JYP có phản hồi, McCarty đã xóa bài đăng nói trên.

Động thái xử lý vấn đề "nhanh gọn, hợp lý" của JYP nhận được phản ứng tích cực từ netizen Hàn. Nhiều fan khen ngợi công ty này khi thẳng thắn thông báo với người hâm mộ và truyền thông, không dây dưa hay "ngó lơ" vụ lùm xùm.

Twice mở màn đại chiến comeback tháng 6 với MV More & More MV More and More - Twice.

Màn comeback với mini-album More and More của Twice đang gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng. Girlgroup nhà JYP vượt qua BTS để lập kỷ lục về nhóm Kpop lượt ULs 24h đầu cao nhất trên Melon, là nhóm nữ thứ hai sau Apink đạt No.1 Daily BXH Melon. Twice cũng soán ngôi của IZONE để trở thành nhóm nữ có lượng sale album ngày đầu cao nhất lịch sử BXH Hanteo.

