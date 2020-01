Twice bị Red Velvet, Black Pink bỏ xa trong BXH thương hiệu

Sáng 11/1, Viện nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc công bố BXH giá trị thương hiệu của các nhóm nhạc nữ đang hoạt động. BXH được xác định thông qua những tiêu chí như tần suất tham gia, mức độ phủ sóng truyền thông, khả năng tương tác và chỉ số cộng đồng... Dữ liệu thu thập từ 9/12/2019 đến 10/1/2020. So với 79.362.481 tổng điểm dữ liệu thu thập được hồi tháng 12 năm ngoái, số liệu tháng 1 tăng 14,97%.

Red Velvet, Black Pink và (G)I-DLE có điểm thương hiệu cao nhất tháng 1/2020.

Top 5 của BXH thương hiệu nhóm nữ tháng 1 vẫn là những tên tuổi nổi tiếng hàng đầu. Tuy nhiên, thứ tự các nhóm đã có những xê dịch đáng kể. Red Velvet sau nhiều tháng nằm ngoài top 3, đã vươn lên ngoạn mục để giữ vị trí quán quân. Tổng điểm girlgroup SM nhận được là 9.159.395 điểm, tăng 74,48% so với thành tích tháng trước. Những từ khóa xếp hạng cao về Red Velvet bao gồm "Psycho", "Wendy", "Joy", "bị thương", "xác minh... Nhóm nhận được 66,87% phản ứng tích cực từ công chúng Hàn Quốc.

Black Pink cũng gây bất ngờ khi vươn lên vị trí á quân của BXH. Mặc dù không có hoạt động tại Hàn, nhóm nữ nhà YG vẫn duy trì sức nóng tên tuổi. Các cô gái nhận được 8.643.201 điểm thương hiệu, tăng 27,68% so với tháng 12 năm ngoái.

Vị trí thứ 3 thuộc về (G)I-DLE. Sau nhiều tháng giữ vị trí quán quân và á quân, nhóm nữ nhà Cube bắt đầu "hạ nhiệt". (G)I-DLE nhận được tổng điểm thương hiệu 7.895.756, giảm 19,08%.

Mamamoo, quán quân của bảng xếp hạng tháng 12/2019, đã tụt đến 3 hạng và rơi xuống vị trí thứ 4 với 7.111.928 điểm, giảm 28,37%.

Twice.

Twice tiếp tục tụt hạng, xếp vị trí thứ 5 trong BXH. Mặc dù tổng điểm thương hiệu của nhóm tăng từ 6.276.280 điểm trong tháng 12 lên 6.852.708 điểm trong tháng 1, girlgroup nhà JYP vẫn thua kém các đối thủ. Đây là lần sụt giảm thứ 4 liên tiếp từ tháng 10/2019 đến nay. Lần lượt các thứ hạng của Twice trong 4 tháng qua là: #2, #2, #4 và #5. Netizen cho rằng sức nóng của Twice đã bão hòa ở Hàn Quốc. Mặc dù chăm chỉ xuất hiện ở các lễ hội âm nhạc và lễ trao giải cuối năm, Twice vẫn không thể vươn lên vị trí quán quân của BXH.

30 girlgroup có điểm thương hiệu cao nhất BXH tháng 1/2020:

1. Red Velvet 2. Black Pink 3. (G)I-DLE 4. MAMAMOO 5. TWICE 6. Oh My Girl 7. A Pink 8. AOA 9. ITZY 10. SNSD 11. WJSN 12. Lovelyz 13. MOMOLAND 14. APRIL 15. G-Friend 16. DreamNote 17. DreamCatcher 18. LOONA 19. EVERGLOW 20. fromis_9 21. LABOUM 22. EXID 23. f(x) 24. ANS 25. Busters 26. Cherry Bullet 27. Girl's Day 28. CLC 29. IZONE 30. Brown Eyed Girls

Bee