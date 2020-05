Twice bị chê 'vũ đạo loạn cào cào' trong teaser MV comeback

Màn comeback của Twice đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng fan Kpop. Ngày 26/5, JYP tung đoạn teaser cho MV comeback More and More của Twice. Trong video dài 25 giây, Twice xuất hiện trong outfit và background mang màu sắc concept hippie, "thổ dân" độc lạ.

Sau hơn 14 giờ phát hành, video nhận được gần 3,5 triệu lượt xem trên YouTube cùng 40.000 bình luận. Bên cạnh những lời khen dành cho giai điệu bắt tai và concept "chưa từng có ở Twice", nhiều ý kiến tranh cãi về vũ đạo của girlgroup nhà JYP.

Twice bị chê 'vũ đạo loạn cào cào' trong teaser MV comeback Teaser MV More and More - Twice.

Trên TheQoo, netizen có phản ứng tiêu cực dành cho những động tác nhảy của Twice. Theo người dùng mạng Hàn Quốc, More and More tiếp tục "theo chân" Fancy và Feel Special về concept dàn dựng vũ đạo, đều là những màn trình diễn sử dụng tay nhiều. Điểm khác biệt là lần comeback này, Twice có vẻ như không giữ được sự đồng đều, ăn khớp trong đội hình mà thay vào đó là những động tác lộn xộn, "lạc quẻ". Nhiều người còn chê bai động tác dang tay và quỳ chân của Twice là "như những con thằn lằn". Một số fan đánh giá động tác nhảy của Ji Hyo dùng lực quá nhiều nên khi đứng ở vị trí center, cô nàng khiến tổng thể màn trình diễn trở nên thô kệch, kỳ quặc.

Vũ đạo mở đầu của More and More bị chê lộn xộn, rối mắt.

Nhiều netizen không thích cách sử dụng tay quá nhiều trong vũ đạo của Twice.

Một số bình luận: "Vũ đạo giống Feel Special, dùng tay quá nhiều. Twice nhảy tốt nhưng vũ đạo không phải lúc nào cũng đẹp mắt"; "Twice lạc lối từ thời Fancy"; "Ji Hyo nhảy lố quá"; "Kể từ thời Fancy, Twice không giữ được phong độ nữa. Tôi tự hỏi có phải JYP đã cho Twice ra rìa để push ITZY hay không?"; "Phần dance hơi lộn xộn, không biết là do nhóm nhảy không đều hay do góc quay hoặc chính Twice cố tình dựng kiểu tự do như vậy nữa. Dù sao tôi cũng hóng ca khúc này"...

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng với 25 giây teaser, chưa thể khẳng định nhiều về tổng thể concept cũng như vũ đạo của More and More. Cộng đồng Once khẳng định Twice là girlgroup nhảy đẹp, đồng đều và có teamwork tốt nên luôn gây ấn tượng bởi những màn trình diễn ăn ý, đẹp mắt trên sân khấu. Người hâm mộ cũng rất mong chờ Twice sẽ thể hiện những khía cạnh mới mẻ, trưởng thành hơn trong More and More - sản phẩm âm nhạc được ra mắt trong năm thứ sáu hoạt động.

Bee