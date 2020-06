Twice bị chê 'thảm họa chụp ảnh tạp chí'

Twice là gương mặt trang bìa Bazaar tháng 7 với một bìa chung, 9 bìa solo của từng thành viên. Những bức ảnh thời trang của nhóm nhạc nhà JYP nhận được sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, Twice lại bị chê "phèn", gương mặt đơ cứng, không hợp với thời trang cao cấp. Nếu so sánh với đối thủ Black Pink hay Red Velvet, Twice thực sự không có gương mặt nổi trội, khí chất với việc lên tạp chí.

Trong loạt ảnh mới, Twice xếp hàng ngang trong ảnh bìa và bị chê cách tạo dáng nhàm chán, quê mùa nhìn như học sinh chụp kỷ yếu, thay vì một nhóm nhạc lớn lên bìa tạp chí nổi tiếng. Gương mặt vô hồn của một vài thành viên, chiều cao lộn xộn khiến bìa Bazaar lần này bị chê tụt giảm phong độ so với các số trước.

Twice bị chê quê mùa khi lên bìa tạp chí.

Bìa solo của một số thành viên cũng bị chê, đáng chú ý nhất là Momo và Da Hyun. Momo có kiểu đứng trên ghế khó hiểu cùng khuôn mặt lạc lõng. Da Hyun bị chê bởi đôi mắt vô hồn, cách trang điểm nhợt nhạt. Nhiều ý kiến cho rằng hai thành viên này chỉ hợp với hình tượng long lanh kiểu idol, không có khuôn mặt high fashion.

Momo và Da Hyun.

Tzuyu và Sana là những thành viên nổi tiếng với visual nhưng khi lên tạp chí lại gây thấy vọng. Em út Tzuyu có cách tạo dáng khoe chân nhưng khung cảnh mờ ảo phần nào che đi ý đồ của bức ảnh. Cô hợp với kiểu chụp cận mặt khoe đường nét sắc sảo hơn là chụp toàn thân. Sana vẫn giữ nguyên tạo hình mặt nghiêng 45 độ, môi hơi hở như nhiều shoot hình trước đó. Cả hai đều thiếu đi thần thái sang chảnh cần có khi chụp tạp chí.

Tzuyu và Sana.

Jeong Yeon là thành viên được khen ngợi nhiều nhất với loạt ảnh tạp chí lần này. Cô được đánh giá là người có thần thái đặc biệt nhất, khuôn mặt nhỏ và biểu cảm qua ánh mắt rất có hồn. Từ trang phục, cách tạo dáng với sợi tóc bay phấp phới của mỹ nhân của JYP đều hoàn hảo. Người hâm mộ đề nghị công ty cần đầu tư cho Jeong Yeon hơn vào mảng thời trang.

Jeong Yeon là thành viên Twice hợp chụp tạp chí nhất.

Với khuôn mặt rất Tây, thường bị nhầm là con lai, Ji Hyo cũng hoàn thành xuất sắc bộ ảnh tạp chí lần này, là thành viên có triển vọng với lĩnh vực thời trang.

Ji Hyo có khuôn mặt giống con lai.

Ảnh của Na Yeon và Mina được đánh giá là tạm ổn nhưng chưa thực sự xuất sắc. Mina cũng được khen bởi khí chất buồn man mác đặc biệt.

Mina và Na Yeon chụp ảnh bìa tap chí.

Jurina