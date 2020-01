Twice bất ngờ hóa 'bé hạt tiêu' khi đứng cạnh Jung Kook

Trên Twitter, video ghi lại khoảnh khắc Twice xuất hiện chung khung hình với Jung Kook (BTS) tại KBS Gayo Daechukje đang nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Twice hóa 'cô gái tí hon' khi đứng cạnh Jung Kook

Ở phần ending, sau khi kết thúc tiết mục đặc biệt The Earth Traveler với sự góp giọng của toàn bộ nghệ sĩ tham dự, các idol đi vòng quanh sân khấu để vẫy chào khán giả. Jung Kook của BTS tình cờ đi ngang qua lối đi của các cô gái Twice, tạo nên hình ảnh đáng yêu và thú vị trong mắt fan.

Twice có chiều cao tương đối đồng đều, thành viên thấp nhất cao 1,59m và thành viên cao nhất cao 1,7m.

Chênh lệch chiều cao của Ji Hyo, Da Hyun, Sana, Momo, Jeong Yeon (Twice) so với Jung Kook (BTS).

Ngay cả Tzuyu, thành viên cao nhất Twice, cũng trở nên bé nhỏ khi đứng gần Jung Kook.

Người hâm mộ trầm trồ trước tỷ lệ cơ thể của em út BTS. Jung Kook có chiều cao 1,78m, chăm chỉ tập gym nên ngoại hình cao lớn và quyến rũ hơn nhiều so với thời mới debut. Khi đứng cạnh các thành viên Twice, anh chàng được ví như "người khổng lồ" dù các đồng nghiệp nữ đang đi giày cao gót.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc "Twice tí hon - Jung Kook khổng lồ" nhận được gần 600.000 lượt xem trên Twitter. Một số bình luận: "Twice cứ như những cô nàng tí hon bên cạnh Jung Kook vậy"; "Jung Kook còn chưa phải là thành viên cao nhất BTS đâu. Tưởng tượng Twice đứng cạnh Jin hay Nam Joon mà xem"; "Khoảnh khắc này thật đáng yêu, cứ như anh trai đi bên cạnh các em gái nhỏ"...

Đây không phải lần đầu Twice hóa "nấm lùn" khi xuất hiện chung khung hình với các idol nam. Tại lễ trao giải MGMA hồi tháng 8, video chênh lệch chiều cao giữa Da Hyun và Soo Bin (TXT) cũng từng gây "bão" mạng xã hội. Da Hyun chỉ cao 1,59m nên cô nàng trở thành "bé hạt tiêu" bên cạnh hậu bối Soo Bin, người "khổng lồ" cao 1,85m.

Dahyun Soobin Soo Bin đứng cạnh Da Hyun tại MGMA.

Bee