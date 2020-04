Tranh cãi vì ý kiến 'vocal line của BTS yếu, thua kém EXO'

Trên Pann xuất hiện một bài viết liệt kê những idol có giọng hát nổi bật thuộc thế hệ Kpop thứ 3. Những cái tên được nhắc đến gồm: Eun Kwang, Hyun Sik, Chang Sub, Sung Jae (BTOB); Chen, Baek Hyun, D.O, Su Ho, Xiu Min (EXO); Wendy, Seul Gi, Joy (Red Velvet); Wheein, Hwasa, Solar (Mamamoo); Yuju, Eun Ha, SinB, Yerin, Um Ji (G-Friend); DK, Seung Kwan, Woozi, Jeong Han, Joshua, Hoshi (Seventeen); Baek Ho, Min Hyun, Ren (Nu'est); Rosé, Jennie, Ji Soo (Black Pink); Hyo Jung, Seung Hee, Binnie, Yooa (Oh My Girl); Mi Yeon, Minnie, Yuqi (G)I-DLE; Tae Il, Do Young, Jae Hyun, Hae Chan, Jung Woo (NCT127); Jun Hoe, Jin Hwan, Yoon Hyung, Dong Hyuk (iKON); Seung Yoon, Jin Woo (Winner); Kei, Jin, Ryu Soo Jung, Baby Soul (Lovelyz).

Danh sách này nhận được khá nhiều ý kiến đồng tình của netizen Hàn, tuy nhiên, cộng đồng fan BTS lại thể hiện sự bất mãn khi những giọng ca chính của nhóm không được đánh giá cao.

Những nhóm idol được khen có giọng hát tốt.

Những ý kiến bình luận: "Không công bằng khi vocal line của BTS lại bị đánh giá là yếu. Nhóm có những màn biểu diễn live tuyệt vời, tại sao chỉ loại BTS ra?", "Jung Kook, Ji Min, V và Jin hát ổn mà", "Có Xiu Min mà không có Jung Kook là sai rồi", "BTS cũng thuộc thế hệ thứ 3, Jung Kook, Ji Min, V và Jin là những giọng ca chính"...

Army cho rằng BTS nổi tiếng với những màn trình diễn live nên không thể đánh giá yếu những thành viên hát chính trong nhóm. Nhiều fan còn cho rằng netizen luôn có cái nhìn soi mói, cố ý hạ thấp tài năng của BTS vì ghen tỵ trước thành công của nhóm.

Dàn vocal line của BTS bị đánh giá thấp.

Tuy nhiên, netizen Hàn lại có suy nghĩ trái ngược. Họ khẳng định dàn vocal của BTS không xuất sắc, thậm chí là thua kém so với những nhóm nhạc khác thuộc thế hệ thứ 3. Có thể dàn rapper của BTS được đánh giá cao nhưng Jung Kook, Jin, V hay Ji Min hiếm khi được coi là những giọng ca xuất sắc của Kpop. Xét về mặt kỹ thuật hay cảm xúc, vocal line của BTS còn yếu, chưa có những phần trình diễn đỉnh cao khiến non-fan cũng phải trầm trồ. Thậm chí, Ji Min còn không ít lần bị chê bai vì vỡ giọng khi hát nốt cao. BTS nổi tiếng vì những phần trình diễn đỉnh cao về vũ đạo, cách dàn dựng, âm nhạc nhưng nếu chỉ xét riêng về giọng hát thì chỉ ở mức "trung bình khá".

Chất lượng giọng hát cần được đánh giá nhiều yếu tố như màu giọng, kỹ thuật, sự ổn định, cách truyền tải cảm xúc, không phải cứ hát được nốt cao là đủ. Những giọng ca chính của nhà SM như D.O, Baek Hyun, Seul Gi, Wendy, Do Young... được công chúng Hàn Quốc công nhận tài năng.

Những lần BTS vỡ giọng khi hát

Tranh cãi vì ý kiến 'BTS không phải là nhóm có vocal mạnh'

Trên các diễn đàn về Kpop, những tranh luận xung quanh dàn vocal line của BTS vẫn diễn ra căng thẳng.

Jurina