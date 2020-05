Tranh cãi 'Mi Yeon bị đá khỏi Black Pink vì hẹn hò'

(G)I-DLE đang ngày càng nổi tiếng sau màn comback thành công cùng ca khúc Oh My God. Mi Yeon trở thành cái tên phủ sóng các diễn đàn nhờ visual trong sáng, chiếc mũi "thẳng tắp như cầu trượt". Giọng ca chính của (G)I-DLE vào top 10 idol nữ có chỉ số thương hiệu cao nhất tháng 4. Gần đây, bằng chứng yêu đương của Mi Yeon khi còn là thực tập sinh của YG trở thành đề tài gây "bão". Đây có thể là lý do khiến cô nàng rời công ty khi đã có tên trong đội hình chuẩn bị ra mắt cùng Black Pink.

Cặp đôi thực tập sinh bị fan chụp ảnh hẹn hò ở Nhật.

Năm 2015, Mi Yeon bị fan chụp ảnh đi du lịch nước ngoài cùng thực tập sinh cùng công ty tên Jin Hyung - thí sinh của show thực tế Mix & Match. Cả hai cùng sinh năm 1997, có nghĩa là cặp đôi hẹn hò, đi du lịch riêng đến Nhật Bản khi còn ở độ tuổi vị thành niên.

Việc các thực tập sinh hẹn hò bị cho là điều cấm kỵ trong các công ty giải trí. Netizen cho rằng đây cũng là lý do khiến cô nàng bị đuổi khỏi công ty khi gần debut. Cuối cùng Mi Yeon gia nhập Cube và ra mắt cùng (G)I-DLE vào năm 2018. Cũng có nhiều tin đồn nữ idol tiếp tục hẹn hò trong thời gian làm thực tập sinh của Cube.

Mi Yeon và Jin Hyung đều đã rời YG.

Black Pink từng tiết lộ YG có điều luật khắt khe dành cho các thực tập sinh như không uống rượu, hút thuốc, đi bar, lái xe, phẫu thuật thẩm mỹ và hẹn hò. Quản lý sẽ theo sát để cấm các thực tập sinh nam nữ gặp nhau, đến giờ ăn cũng sắp xếp khác nhau.

Mi Yeon (giữa) thân thiết với các thành viên Black Pink.

Thông tin này khiến netizen bất ngờ và cho rằng đã bị "lừa" bởi vẻ ngoài thanh thuần của Mi Yeon. Một số ý kiến bình luận: "Pentagon, (G)I-DLE và Ye Eun (CLC) hẹn hò qua lại suốt hồi còn làm thực tập sinh. Có vẻ Mi Yeon bắt đầu từ hồi còn ở YG", "Không nên nhìn mặt mà bắt hình dong nhỉ. Ngoại hình nhã nhặn nên tôi nghĩ cô ấy sẽ cẩn thận hơn cơ", "Một nam một nữ chưa đủ tuổi thành niên mà đi du lịch riêng với nhau là có vấn đề rồi. Hơn nữa còn chuẩn bị làm idol cơ mà", "Gần đây được gọi là 'idol thơ ngây' nữa kìa, thật xấu hổ", "Thế mà trước nay chúng ta không biết, giấu giỏi thật đấy"...

Trước những ý kiến chỉ trích, người hâm mộ đăng bài phản pháo, khẳng định Mi Yeon đã đủ 20 tuổi (theo cách tính tuổi ở Hàn) khi đi du lịch vào năm 2015. Cô nàng rời công ty YG vì không có cơ hội debut và vào thời điểm hẹn hò, Mi Yeon không còn là thực tập sinh của YG.

Mi Yeon là mỹ nhân thế hệ mới của Kpop.

Tuy nhiên, những bức ảnh hẹn hò trong quá khứ vẫn đang ảnh hưởng đến hình tượng của thành viên (G)I-DLE. Nhóm nữ nhà Cube được đánh giá là một "thế lực" mới của Kpop nhờ phong cách độc đáo, khả năng tự sáng tác.

Jurina