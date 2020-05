Trận chiến tháng 6: Black Pink có đủ sức hạ gục 'nữ hoàng' Twice?

Gần đây, Twice thu hút chú ý khi rục rịch trở lại đường đua Kpop. Girlgroup nhà JYP thông báo phát hành mini-album mới vào 1/6, với ca khúc chủ đề More and more. Đây là màn comeback đầu tiên của Twice kể từ Feel Special hồi tháng 9/2019.

Ngày 4/5, Black Pink cũng gây bất ngờ cho fan khi xác nhận gia nhập trận chiến Kpop tháng 6. Theo YG, nhóm đang trong quá trình chuẩn bị cuối cùng cho album mới phát hành đầu hoặc giữa tháng 6. Sự trở lại của Black Pink được ví như "cơn mưa sau trời nắng hạn" bởi đã 1 năm 2 tháng kể từ khi nhóm phát hành mini-album Kill This Love. Chính bởi vậy, cộng đồng Blink đang rất háo hức chờ mong "cú nổ lớn" đến từ girlgroup YG.

Black Pink.

Vì thời điểm trở lại của Twice - Black Pink đều được ấn định trong tháng 6, netizen đang sôi nổi dự đoán về "kết cục thắng bại" giữa hai girlgroup hàng đầu này. Mặc dù nhiều khả năng không đối đầu trực diện, sản phẩm âm nhạc mới của Black Pink và Twice chắc chắn sẽ bị đưa lên bàn cân so sánh. Bên cạnh thành tích nhạc số ở các BXH trong nước, netizen còn dự đoán kết quả ganh đua ở những mảng khác như doanh số bán album, lượt stream và lượt view YouTube.

Nếu như Black Pink có lợi thế về truyền thông mạng xã hội và độ nổi tiếng trên thị trường quốc tế, thì Twice lại có lợi thế về độ phủ sóng ở quê nhà. Netizen cho rằng Black Pink chắc chắn vượt mặt Twice về view YouTube hay lượt stream Spotify, lượt tiêu thụ ở iTunes hay thứ hạng Billboard..., nhưng thành tích digital trong nước có thể sẽ kém cạnh đối thủ. Âm nhạc của Black Pink từ 2018 đến nay bị chê "thiếu sáng tạo", luôn dùng một motif nhạc điện tử quen thuộc. Năm 2019, Kill This Love của girlgroup YG gây "bão" tại quốc tế nhưng chỉ trụ hạng trên top 20 BXH Melon được 5 tuần, sau đó... mất hút. Ngoài ra, do ảnh hưởng của scandal YG hồi năm ngoái, nhóm đã bị một số khán giả quê nhà tẩy chay.

Đối với Twice, hai ca khúc quảng bá năm 2019 là Fancy và Feel Special đều có thành tích khả quan và ổn định, dù quá không bùng nổ như những năm trước do thử nghiệm concept mới. Với thông tin MV More and more của Twice quay ở đảo Jeju, fan cho rằng ca khúc mới này sẽ trở lại với giai điệu vui tươi đậm chất mùa hè và hợp với gu âm nhạc khán giả Hàn Quốc, giống như bản hit Dance the night away từng làm được hồi 2018.

Twice.

Một mặt trận khác dự kiến rất gay cấn là doanh số album. Twice là girlgroup tiêu thụ đĩa "khủng" nhất Kpop, với hơn 8 triệu bản bán ra ở thị trường Hàn và Nhật trong 5 năm hoạt động. Nhóm nắm giữ nhiều kỷ lục bán album, lượng tiêu thụ ổn định nhờ fandom chịu chi, trung thành.

Black Pink không quá mạnh về khoản tiêu thụ album, nhưng hiệu ứng tâm lý do chờ đợi comeback quá lâu đã khiến các Blink đang sôi sục quyết tâm tạo nên màn comeback thành công cho nhóm. Black Pink hứa hẹn là một đối thủ "đáng gờm" khi cộng đồng fan đang dồn sức để giúp nhóm phá kỷ lục. Đến nay, chỉ tính riêng fanbar tại Trung Quốc, các Blink đã quyên góp được một số tiền tương ứng với 270.000 bản pre-order. Nhiều khả năng Black Pink sẽ phá kỷ lục lượng sale ngày đầu trên BXH Hanteo, đang được nắm giữ bởi IZONE (183.975 bản).

Netizen cho rằng nếu Black Pink vượt mặt được Twice trong lần comeback này, dù là ở thứ hạng nhạc số hay lượng sale album, nhóm sẽ nâng cao vị thế và được công nhận tại quê nhà, thậm chí khiến ngôi vị "nữ hoàng" của Twice lung lay. Trong trường hợp Black Pink "chỉ có view, không có thành tích đáng kể", girlgroup YG sẽ phải ngậm ngùi chấp nhận một sự thật: nhóm "không bao giờ có thể vươn lên số 1" - ở mặt trận girlgroup Kpop - trong con mắt khán giả Hàn Quốc.

Bee