Thành viên Mamamoo bị cúm khiến fan lo lắng

Chiều 29/1, công ty quản lý RBW Entertainment thông báo Whee In (Mamamoo) sẽ không tham dự lễ trao giải Seoul Music Awards (30/1) vì lý do sức khỏe. 3 thành viên còn lại là Hwasa, Moon Byul và Solar vẫn có mặt ở lịch trình như dự kiến.

Whee In.

RBW cho biết Whee In đã đi khám tại bệnh viện do các triệu chứng cảm lạnh. Kết quả chẩn đoán Whee In mắc cúm A. Theo lời khuyên của bác sĩ, cô cần nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe.

Tin tức Whee In bị cúm khiến cộng đồng Moomoo (tên fan Mamamoo) "đứng ngồi không yên". Thời gian gần đây, dịch viêm phổi Vũ Hán do virus Corona bùng phát ở Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới. Các fan để lại nhiều bình luận chúc Whee In sớm khỏi bệnh. Đồng thời, người hâm mộ Kpop cũng mong giới idol giữ gìn sức khỏe và các công ty quản lý thận trọng để đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch bệnh lan rộng.

Bee