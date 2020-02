Thần thái đỉnh cao của bộ ba 'tam giác quỷ Bermuda' BTS

Tối 28/1 (giờ địa phương), BTS xuất hiện trên The Late Late Show with James Corden, một trong những chương trình truyền hình được yêu thích nhất nước Mỹ. Tại show, BTS chia sẻ về màn trình diễn Old Town Road cùng Lil Nas X ở Grammy, album sắp phát hành và cảm xúc phấn khích trước world tour sắp tới.

BTS nhí nhảnh selfie cùng MC James Corden.

BTS đi chân trần lần đầu trình diễn Black Swan

BTS cũng gây ấn tượng khi thực hiện sân khấu live đầu tiên của Black Swan. Hình ảnh những chàng trai BTS đi chân trần, diện trang phục đen nhảy múa trên nền nhạc nghệ thuật khiến fan "mãn nhãn".

Trong các thành viên, bộ ba "tam giác quỷ Bermuda" Jin - V - Jung Kook (ý chỉ ba thành viên có nhan sắc đồng đều) thu hút sự chú ý nhờ visual đỉnh cao, thần thái quyến rũ. Jung Kook sexy, Jin đẹp "không góc chết" và V toát lên vẻ ma mị bí ẩn. Những bức ảnh về ba mỹ nam BTS tại The Late Late Show with James Corden đang được chia sẻ "rần rần" trên mạng xã hội với nhiều lời khen từ cộng đồng Army.

Động tác vũ đạo đồng đều của V, Jung Kook, Jin.

Jung Kook nổi bật ở vị trí center của đội hình BTS.

Khí chất bí ẩn, lạnh lùng của V.

Gương mặt điển trai "sáng láng" của Jin khiến fan không thể rời mắt.

Khoảnh khắc Jin mặc áo sơ mi lịch lãm hớp hồn vô số fan girl.

Jung Kook và V mỗi người một nét đẹp thu hút người hâm mộ.

Minie