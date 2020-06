Suzy gây tranh cãi khi chụp ảnh với dàn diễn viên tài năng

Suzy là MC cho lễ trao giải điện ảnh Baeksang diễn ra vào 5/6. Sau khi chương trình kết thúc, bức ảnh chụp chung giữa 4 diễn viên hàng đầu là Jeon Do Yeon, Gong Hyo Jin, Jung Yoo Mi và Suzy nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Các mỹ nhân xứ Hàn đều mặc lễ phục đen, toát lên phong thái sang trọng, cuốn hút. Họ được mệnh danh là người đại diện cho làng điện ảnh Hàn Quốc.

Bức ảnh gây chú ý ở Baeksang.

Jeon Do Yeon là nữ diễn viên gạo cội với hàng loạt giải thưởng danh giá như Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Cannes danh giá lần thứ 60 với bộ phim Secret Sunshine, 7 lần chiến thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại 3 lễ trao giải lớn nhất Hàn Quốc từ năm 1999 tới nay. Cô chính là người làm rạng danh cho làng điện ảnh, luôn là gương mặt được các đạo diễn tin tưởng khi thực hiện những dự án lớn. Không có nhan sắc nổi trội nhưng diễn xuất chân thật của Jeon Do Yeon luôn lay động trái tim khán giả.

Gong Hyo Jin là nữ hoàng của dòng phim truyền hình với hàng loạt tác phẩm đình đám như Master's Sun, It's Ok That's Love, When The Camellia Blooms... Nữ diễn viên cũng từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Baeksang.

Jeon Do Yeon - Gong Hyo Jin - Jung Yoo Mi (từ trái sang)

Jung Yoo Mi là cái tên sáng chói của điện ảnh Hàn Quốc trong thời gian gần đây khi góp mặt trong loạt tác phẩm hút khách như Train to Busan, My Dear Desperado, Silence, Kim Ji Young 1982... Nữ diễn viên có nét đẹp nhẹ nhàng nhưng thường đảm nhận những vai diễn có sức nặng nội tâm. Jung Yoo Mi là cái tên quen thuộc trong danh sách đề cử Nữ diễn viên xuất sắc của các giải thưởng uy tín và sở hữu bộ sưu tập 10 danh hiệu trong sự nghiệp diễn xuất.

Việc Suzy chụp ảnh cùng các đàn chị trở thành chủ đề gây tranh cãi. Một bộ phận fan cho rằng bức ảnh tập hợp những gương mặt đại diện cho quá khứ - hiện tại - tương lai của nền điện ảnh Hàn Quốc. Suzy đang là nhân tố đầy triển vọng, hứa hẹn tiếp bước đàn chị trên con đường diễn xuất.

Tuy nhiên, có những netizen không đồng tình cho rằng xét về mặt khí chất hay tài năng, Suzy còn kém xa đàn chị. Khi chụp ảnh chung, cô nàng vẫn chỉ có nét dễ thương của một idol, khí chất thua những diễn viên thực thụ. Xét về tài năng hay giải thưởng, Suzy cũng chưa xứng đáng để trở thành đại diện nữ diễn viên thế hệ mới của làng điện ảnh Hàn.

Suzy thường bị chê không biết diễn.

Cựu thành viên Miss A đảm nhận vai chính trong các bộ phim truyền hình như Dream High, Gu Family Book, Uncontrollably Fond, While You Were Sleeping... nhưng đều bị chê diễn xuất đơ cứng, một màu và chỉ có nhan sắc. Dù đóng nhiều phim, nữ idol vẫn mãi không tiến bộ khiến khán giả ngán ngẩm. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Suzy là Architecture 101 nhưng cô nàng chỉ được đánh giá cao vì ngoại hình phù hợp với nhân vật. Suzy thường bị chê là "bình hoa di động" trong các tác phẩm điện ảnh lớn. Khán giả vẫn chưa thể công nhận cô là diễn viên thực thụ mà chỉ coi là idol lấn sân sang diễn xuất.

Jurina