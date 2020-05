Song Hye Kyo bị réo 'tránh xa Hyun Bin' sau khi rộ tin hẹn hò

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc đồn thổi Song Hye Kyo "nối lại tình xưa" với Hyun Bin. Nghi vấn này rộ lên sau khi netizen phát hiện hai chữ cái "đáng ngờ" trên chiếc vòng cổ của Song Hye Kyo. Cụ thể, chiếc vòng mà nữ diễn viên Hậu duệ Mặt Trời đeo có hai ký tự "H" và "S", dường như là tên viết tắt của "Hyun Bin", "Song Hye Kyo".

Ngoài ra, thợ make up lâu năm của Hyun Bin ngày 17/5 cũng đã follow Instagram của Song Hye Kyo. Netizen còn tinh ý nhân ra hình ảnh Song Hye Kyo đăng trên Instagram ngày 6/5 và hình ảnh Hyun Bin chụp quảng cáo ngày 11/5 có thể là cùng một địa điểm.

Vòng cổ của Song Hye Kyo có ký tự "H" và "S".

Địa điểm trong bức ảnh Song Hye Kyo đăng ngày 6/5...

... bị nghi ngờ cùng địa điểm quay quảng cáo gần đây của Hyun Bin.

Người dùng mạng bày tỏ phản đối trước nghi án tái hợp của Song Hye Kyo - Hyun Bin. Nhiều người cho rằng Song Hye Kyo có lịch sử tình trường quá ồn ào, lại là gái một đời chồng nên "không xứng" với Hyun Bin và đề nghị cô "tránh xa" nam diễn viên.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng tin đồn Song Hye Kyo và Hyun Bin hẹn hò rộ lên mạng xã hội. Hồi cuối tháng 4, một bài báo trên trang QQ có tiêu đề "Song Hye Kyo sau khi ly hôn đã tái hợp với tình cũ Hyun Bin" gây xôn xao người hâm mộ. Tin đồn bắt nguồn từ người bạn thân thiết của Song Hye Kyo. Nữ diễn viên Park Sol Mi đăng ảnh màn hình chụp OST trong phim Worlds Within (2008). 12 năm trước, trên phim trường Worlds Within, Song Hye Kyo và Hyun Bin đã hợp tác ăn ý và nảy sinh "phim giả tình thật". Không biết vì lý do gì Park Sol Mi "tình cờ" nghe lại bài hát nhạc phim này, nhưng Song Hye Kyo đã bình luận trong bài đăng với dòng nhắn: "Chị à, haha".

Song Hye Kyo bình luận bài đăng của Park Sol Mi.

Hyun Bin - Song Hye Kyo từng là một trong những cặp đẹp đôi, tương xứng ngoại hình và độ nổi tiếng của Kbiz. Trong phim Worlds Within, Song Hye Kyo và Hyun Bin có rất nhiều cảnh thân mật. Đây cũng là lý do giúp hai người tiến triển thành người yêu. Hyun Bin từng chia sẻ, trong số những nữ diễn viên anh từng đóng chung, Song Hye Kyo là người anh có nhiều cảnh tình cảm nhất.

Sau khi phim kết thúc, Song Hye Kyo và Hyun Bin cũng công khai yêu nhau. Tuy nhiên, trong suốt 2 năm (2009-2011) hẹn hò, công chúng chưa từng thấy cặp đôi xuất hiện bên nhau. Thậm chí, Song Hye Kyo đã dành cả năm 2010 ở Trung Quốc để đóng phim còn Hyun Bin thì vi vu từ Mỹ đến Hàn Quốc. Khi Hyun Bin nhập ngũ, công ty quản lý cũng xác nhận cặp đôi trai tài gái sắc này đã nói lời chia tay trong êm đẹp.

Bee