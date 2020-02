Song Hye Kyo bị 'ném đá' vì ủng hộ người Vũ Hán

Thời gian gần đây, dịch viêm phổi do 2019-nCoV gây ra bùng phát tại Vũ Hán (Trung Quốc) và lan tới nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Hàn Quốc đã có 15 ca dương tính với virus Corona, nhiều hoạt động kinh tế - văn hóa - giải trí ở nước này bị ảnh hưởng.

Trước tình hình dịch bệnh lây lan phức tạp, nữ diễn viên Song Hye Kyo bày tỏ sự quan tâm, cổ vũ tới người dân Trung Quốc. Ngày 1/2, Song Hye Kyo đăng video có dòng chữ "Love for Wu Han. Love for Human" (Tình yêu dành cho Vũ Hán. Tình yêu dành cho con người).

Bài đăng của Song Hye Kyo.

Động thái này của Song Hye Kyo nhanh chóng trở thành "điểm nóng" được netizen Hàn bàn luận. Trên bài báo đăng tải ở Naver ngày 2/2, hàng trăm ý kiến chỉ trích nữ diễn viên Hậu duệ Mặt trời. Những năm gần đây, vợ cũ Song Joong Ki chuyển hoạt động sang thị trường Trung Quốc. Chính vì vậy, không ít fan Hàn "ném đá" cô, tỏ thái độ không hài lòng vì cho rằng Song Hye Kyo đang "nịnh bợ, lấy lòng fan Trung Quốc đại lục" vì "lo cho túi tiền ở Trung Quốc".

Một người bạn thân của Song Hye Kyo, nam diễn viên Yoo Ah In, cũng bị netizen mỉa mai vì hành động ủng hộ Vũ Hán và Trung Quốc giữa tâm bão virus corona. Cụ thể, Yoo Ah In đăng video giống Song Hye Kyo và viết: "1111. We are human. We are Earth. We are one" (Chúng ta là con người. Chúng ta là Trái đất. Chúng ta là một".

Fan Hàn không hài lòng khi Song Hye Kyo và Yoo Ah In bày tỏ quan điểm ủng hộ người dân Vũ Hán.

Một số bình luận nhận được vote up cao trên Naver:

[+11525, -552] Bởi vì họ (Song Hye Kyo và Yoo Ah In) sống trong những căn hộ sang trọng, được nhân viên quản lý đưa rước, nên những điều thực tế này vẫn chưa ập đến với họ. Ngay lúc này, mọi người đều đeo khẩu trang trong các quán cà phê, nhà hàng, trung tâm mua sắm, trạm xe buýt, rạp chiếu phim hay tàu điện ngầm. Cồn khử trùng tay ở khắp nơi, bao nhiêu băng rôn khẩu hiệu yêu cầu người từng đi du lịch Trung Quốc không được nhập cảnh về Hàn nữa. Những diễn viên sống trong nhung lụa như hoàng tử và công chúa nên họ không biết đời thực là gì đúng không? Hay bọn họ chẳng thèm bận tâm vì Trung Quốc đã trao cho họ tiền bạc và danh vọng để ăn chơi trốn thuế ở Hàn? Những người này nói về tình yêu đối với nhân loại sao? Họ thậm chí có quan tâm đến hòa bình thế giới hay không? Chỉ là họ đang trông cậy vào Trung Quốc mà thôi. Nếu không biết thực tế với dân chúng thế nào thì làm ơn ngậm miệng lại.

[+10203, -327] Tôi sẽ chỉ tin vào những lời này nếu họ đến Vũ Hán và làm hoạt động tình nguyện ở đó.

[+5922, -1064] Song Joong Ki à, thật may vì anh đã ly dị người phụ nữ này.

[+3942, -1064] Thì bởi vì họ đã kiếm được rất nhiều tiền từ người hâm mộ Trung Quốc thôi. Bae Yong Joon cũng từng quyên góp tiền cho Nhật Bản sau trận động đất ở nước bạn. Đáng lẽ họ nên làm như vậy thay vì nói mồm trên mạng xã hội.

[+2818, -59] Vâng mời hai anh chị qua đó mà yêu thương Trung Quốc, chẳng phải nhờ bọn họ mà các người được sống trong nhà an toàn ấm cúng, chẳng cần phải thò mặt ra đường làm việc dù chẳng biết khi nào bệnh dịch mới được kiểm soát, cũng chẳng cần lo chuyện giá khẩu trang đang tăng chóng mặt hay sao? Còn người thường chúng tôi vẫn phải đi làm bằng tàu điện, vẫn phải bỏ 150.000 won mỗi tháng tiền khẩu trang cho gia đình... Chắc chúng tôi ngu quá nên mới không có thời gian cho cái gọi là "tình yêu nhân loại" nhỉ? Nhưng mà hai anh chị có đang đóng thuế đủ không đấy?

[+1627, -108] Song Hye Kyo ngày càng có nhiều vấn đề. Tôi hy vọng cô ta sẽ không đóng phim truyền hình ở nước ta nữa.

[+1543, -63]: Tuyệt vời nhỉ, virus Corona trở thành thảm họa toàn cầu vì điều kiện kiểm dịch kém tại Vũ Hán. Sao có thể nói ra những lời như vậy khi quốc gia mình đang bị đe dọa bởi hiểm họa đến từ đất nước láng giềng?

[+1500, -82] Ở thời điểm này mà họ vẫn có thể lo lắng về lợi nhuận kiếm được tại Trung Quốc sao, thật ích kỷ.

[+1290, -74] Hãy cho tôi biết lý do các người không mở miệng lên tiếng khi các cuộc biểu tình ở Hong Kong diễn ra.

[+385, -9] Hai anh chị này hành xử y hệt nhau. Muốn xun xoe nịnh bợ Trung Quốc quá mà. Thôi mời qua đó mà sống luôn đi.

Trong khi đó, người hâm mộ quốc tế của Song Hye Kyo lại cho rằng netizen Hàn đang có hành động phân biệt chủng tộc nặng nề với người Trung Quốc. Hiện cả Song Hye Kyo và Yoo Ah In vẫn chưa lên tiếng sau vụ tranh cãi ồn ào.

Bee