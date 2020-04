So Ji Sub đăng ký kết hôn với bạn gái kém 17 tuổi

Sáng 7/4, công ty quản lý 51K của So Ji Sub thông báo nam diễn viên đã đi đăng ký kết hôn với bạn gái Cho Eun Jung. "Hai người hứa sẽ là vợ chồng trọn đời dựa trên sự tin tưởng và tình yêu dành cho nhau. Họ đã kết hôn ngày hôm nay 7/4 và trở thành vợ chồng hợp pháp", thông báo cho biết.

So Ji Sub và Cho Eun Jung đã trở thành vợ chồng.

So Ji Sub và Cho Eun Jung muốn giữ khoảnh khắc hạnh phúc và quan trọng nhất một cách riêng tư. Do đó, cặp đôi không tổ chức đám cưới và dùng số tiền 50 triệu won để quyên góp cho tổ chức nhân đạo phi chính phủ Good Neighbors để giúp trẻ em đang gặp khó khăn trong quá trình học tập vì nhà trường yêu cầu máy tính bảng hay các thiết bị thông minh phụ trợ. Nam diễn viên Be With You bày tỏ lo ngại vì ảnh hưởng của Covid-19 và nói rằng thay vì tiến hành đám cưới tụ tập nhiều người, anh lựa chọn quyên góp tiền cho những người gặp khó khăn.

"Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tất cả những người yêu thương và ủng hộ So Ji Sub. Xin vui lòng hiểu rằng chúng tôi không thể tiết lộ chi tiết về cuộc hôn nhân này bởi vợ của So Ji Sub không phải người nổi tiếng. Chúng tôi mong các bạn chúc phúc cho hai người khi họ bắt đầu cuộc sống mới. So Ji Sub sẽ đền đáp người hâm mộ bằng những hoạt động tốt hơn với tư cách là một diễn viên trong tương lai", thông báo kết luận.

So Ji Sub lần đầu công khai mối quan hệ với bạn gái kém 17 tuổi Cho Eun Jung vào tháng 5/2019 sau khi bị Dispatch khui ảnh hẹn hò. Cho Eun Jung là cựu phát thanh viên đài SBS. Cặp đôi bén duyên qua một lần phỏng vấn cho chương trình Access Showbiz Tonight nhân dịp So Ji Sub trở lại với bộ phim điện ảnh Be With You (đóng cùng Son Ye Jin) hồi tháng 2/2018.

Buổi hẹn hò của So Ji Sub và Cho Eun Jung bị Dispatch bắt gặp.

Bee (theo MBN)