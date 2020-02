Show Kpop thắt chặt an toàn giữa dịch viêm phổi Vũ Hán

Ngày 28/1, show Music Bank của đài KBS thông báo "Tuần này, chúng tôi vẫn tiến hành ghi hình trực tiếp như thường lệ. Chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ càng sức khỏe của khán giả ở lối vào và lối ra với thuốc khử trùng tay, khẩu trang và máy đo thân thiệt. Nếu ai có dấu hiệu bị ốm, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đưa họ về nhà. Khán giả nên tự chuẩn bị khẩu trang cho mình.

Tuy nhiên, nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn trong tuần này, hoặc chính phủ đưa ra các thông báo mới, thì chương trình sẽ ghi hình riêng tư mà không có khán giả trực tiếp ở trường quay. Chúng tôi sẽ liên tục theo dõi tiến trình của dịch bệnh do virus Corona và đặt sự an toàn lên hàng đầu. Nếu có bất cứ thay đổi nào, chúng tôi sẽ thông báo thêm".

Một số chương trình ghi hình trực tiếp khác của KBS cũng thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn tương tự là Open Concert, Immortal Songs, National Singing Contest, Gag Concert, Yoo Hee Yeol’s Sketchbook và Gayo Stage.

Cũng trong hôm nay, M!Countdown của Mnet thông báo show vẫn sẽ ghi hình với khán giả trực tiếp tại trường quay vào 30/1 như lịch trình ban đầu. Theo TVReport, đội ngũ thực hiện M!Countdown sẽ chuẩn bị máy đo thân thiệt, nước khử trùng tay, khẩu trang cho khán giả.

Kế hoạch đảm bảo an toàn cho khán giả của Music Core (MBC) cũng tương tự Music Bank và M!Countdown. MBC cho biết, tất cả nhân viên nhà đài và khán giả tham gia ghi hình sẽ được kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang. Nhà đài sẽ thực hiện các biện pháp khẩn cấp nếu có sự cố xảy ra. MBC cũng khẳng định sẽ theo dõi chặt chẽ kế hoạch của chính phủ và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc đưa ra.

Trong khi đó, show Inkigayo của SBS cũng đang thảo luận kỹ lưỡng về kế hoạch ghi hình để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Một số hoạt động quảng bá của các nghệ sĩ Kpop cũng bị ảnh hưởng do dịch viêm phổi Vũ Hán. Super Junior thông báo chương trình "Super Junior The Stage", dự kiến thực hiện ngày 28/1, sẽ ghi hình riêng tư do sự bùng phát của virus Corona.

Kim Woo Seok, cựu thành viên X1, cũng phải hoãn buổi fanmeeting, dự kiến vào ngày 30/1. Lịch trình mới sẽ được thông báo sau khi công ty chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người hâm mộ.

Dịch viêm phổi chủng mới 2019-nCoV do virus Corona được phát hiện lần đầu tại Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối tháng 12/2019. Bắc Kinh đã cách ly 18 thành phố lớn và 56 triệu người dân sinh sống trong vùng ảnh hưởng, nhưng dịch viêm phổi đã xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới. Tính đến ngày 27/1, Hàn Quốc báo cáo 4 trường hợp xác nhận nhiễm virus Corona.

Minie