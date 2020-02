Sau scandal 'săn gái', Jang Dong Gun phải dùng thuốc vì stress

Kênh YouTube "Garo Sero Institute" rất nổi tiếng với người dân Hàn Quốc vì thường tiết lộ những thông tin gây sốc về scandal của người nổi tiếng. Họ từng tung bằng chứng về bê bối tình dục của ca sĩ Kim Gun Mo. Mới đây, những thành viên của kênh "Garo Sero Institute" tiếp tục gây chú ý khi tiết lộ tình hình mới của cặp vợ chồng Jang Dong Gun - Go So Young sau tin nam tài tử tham gia nhóm "săn gái" cùng Joo Jin Mo.

MC Kim Young Ho nói: "Chương trình của chúng ta khắc nghiệt nhỉ. Tôi nghe nói Go So Young tổn thương lắm. Jang Dong Gun cũng gặp khó khăn đến mức phải sử dụng thuốc và bị mất ngủ. Chúng ta có nên nương tay không, để cho họ không cảm thấy khổ sở hơn nữa?". Ngay sau đó, luật sư Kang Yong Suk cũng có mặt trong buổi nói chuyện phát biểu: "Nhưng chúng ta đâu phải là người gây ra chuyện này".

Các thành viên Garo Sero Institute cười đùa về vụ việc của Jang Dong Gun.

Jang Dong Gun bị chỉ trích vì ngoại tình, tham gia bình luận phản cảm về hình thể của những cô gái trong group chat cùng Joo Jin Mo. Vụ việc khiến hình tượng của nam tài tử sụp đổ. Có tin đồn Jang Dong Gun ngoại tình khi Go So Young đang mang thai đứa con thứ hai. Giữa lúc tin đồn bủa vây, cặp vợ chồng nổi tiếng đi du lịch ở Hawaii nhưng có nhân chứng thấy cả hai khá căng thẳng, không nói chuyện với nhau trên máy bay. Sau đó vợ và con nam tài tử về nước trước.

Hình ảnh mới của Go So Young ở tiệm làm tóc.

Sau những bài báo, Go So Young đã đóng phần bình luận trên trang cá nhân và giữ im lặng. Mới đây, một stylist đăng bức ảnh chụp chung với nữ diễn viên trên mạng xã hội. Go So Young đến salon làm tóc và nở nụ cười khi chụp ảnh chung.

Jang Dong Gun và Go So Young làm đám cưới tháng 5/2010, có một con trai 10 tuổi và một con gái 6 tuổi.

Jurina