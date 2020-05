Sao nhí 'Thế giới hôn nhân' dính phốt chửi thề

Jeon Jin Seo - nam diễn viên sinh năm 2006 của drama Thế giới hôn nhân (The World Of The Married) - đang bị khán giả chỉ trích nặng nề vì những bài viết chửi thề trên mạng xã hội. Ngày 11/5, công ty quản lý của nam diễn viên - T1 Entertainment - đã đưa ra lời xin lỗi chính thức về vấn đề này. Công ty cho biết: "Chúng tôi chân thành xin lỗi vì Jeon Jin Seo đã có những ngôn từ không phù hợp trong cuộc trò chuyện với bạn bè và một bức ảnh được đăng trên mạng xã hội".

Sao tuổi teen Jeon Jin Seo.

Trước đó, netizen Hàn tìm được hình ảnh "giơ ngón tay thối" do Jeon Jin Seo đăng lên trang cá nhân. Nam diễn viên còn viết những lời như "không cần quan hệ với phụ nữ".

Lý giải điều này, T1 Entertainment cho biết, Jeon Jin Seo bị công ty và người giám hộ cấm hẹn hò sau khi vào trường trung học cơ sở năm ngoái. Bài đăng của nam diễn viên là để tỏ thái độ với việc đó, không nhằm chửi bới ai. "Jeon Jin Seo đã tải lên những bức ảnh mà không nhận thức được ngụ ý của chúng. Những bức ảnh gây tranh cãi này đều do bạn bè cùng trang lứa chia sẻ cho cậu", người đại diện phát biểu.

Công ty của Jeon Jin Seo cũng đề nghị khán giả không suy diễn những bài viết của nam diễn viên theo hướng ác ý. "Jeon Jin Seo đã nhận thức sâu sắc được rằng hành động và ngôn từ của mình là không phù hợp", phía công ty nói.

Theo trang Nate, Jeon Jin Seo còn gây tranh cãi khi bị chụp lại đoạn chat với một người bạn, trong đó nam diễn viên đã có vài câu chửi thề lúc giận dữ.

Jeon Jin Seo đang xuất hiện trong drama Thế giới hôn nhân trong vai Lee Joon Young, con trai của Lee Tae Oh (do Park Hae Joon thủ vai) và Ji Sun Woo (do Kim Hee Ae thủ vai). T1 Entertainment đồng thời gửi lời xin lỗi đến đoàn làm phim Thế giới hôn nhân vì đã gây ảnh hưởng đến họ.

Jung Joon Won.

Ngoài Jeon Jin Seo, một diễn viên tuổi teen khác của Thế giới hôn nhân cũng bị chỉ trích vì hút thuốc và uống rượu khi chưa đủ tuổi là Jung Joon Won. Nam diễn viên sinh năm 2004, đóng vai Cha Hae Kang, đã đăng ảnh hút thuốc và uống rượu lên trang cá nhân khi mới 14 tuổi. Công ty của Jung Joon Won cũng phải thay mặt nam diễn viên xin lỗi khán giả.

Chi Chi