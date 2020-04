Sana (Twice) bị chê 'mặt đơ' trong bộ ảnh solo đầu tay

Ngày 2/4, JYP đăng tải loạt ảnh trên tạp chí 1st Look ấn phẩm số tháng 4 của Sana (Twice). Đây là lần đầu tiên nữ idol Nhật Bản chụp hình họa báo solo và cũng là lần đầu tiên được chọn làm gương mặt trang bìa nên rất được người hâm mộ quan tâm. Loạt ảnh nhận được hơn 154.000 lượt like, 35.000 lượt retweet trên Twitter cùng hàng nghìn lượt bình luận.

Sana xuất hiện trên tạp chí 1st Look.

Trong concept chụp hình, Sana khoe visual rạng rỡ, tươi tắn. Những bộ outfit màu sắc và lối make up chất "nữ thần mùa xuân" được đánh giá là phù hợp với nhan sắc ngọt ngào của nữ idol. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, vẫn có nhiều ý kiến chê bai thần thái của Sana trong loạt ảnh này. Một số netizen cho rằng biểu cảm gương mặt của Sana trông "đơ cứng", gượng gạo và thiếu sự đa dạng. Người dùng mạng khẳng định Sana trên sân khấu rất cuốn hút nhưng khi làm người mẫu chụp hình còn thiếu tự tin, thiếu kinh nghiệm.

Mặc dù được khen về nhan sắc...

... Sana vẫn bị chê về thần thái, biểu cảm gương mặt.

Trong bài phỏng vấn, Sana chia sẻ: "Tôi luôn ở cùng các thành viên, nên khi thực hiện một mình tôi cảm thấy hơi bối rối và kỳ quặc. Dù vậy, tôi thực sự rất vui. Tôi luôn thích tạo dáng chụp hình nên tôi đã nghĩ về một bộ ảnh của riêng tôi vào một ngày nào đó".

Sana cũng bày tỏ cảm xúc khi concert "Twicelights in Seoul Finale" dự kiến diễn ra vào 7 và 8/3 tại KSPO Dome đã bị hủy bỏ do ảnh hưởng của Covid-19.

"Tôi cảm thấy buồn. Đến mức mà tôi khó có thể nói thành lời", cô thú nhận. "Buổi concert này ở Seoul là một sự kiện ý nghĩa đánh dấu sự kết thúc của tour diễn kéo dài một năm qua của chúng tôi. Chúng tôi đã chụp ảnh cùng nhau và gửi tin nhắn đến fan trên mạng xã hội, nói rằng chúng tôi xin lỗi họ. Tôi thật sự rất biết ơn vì người hâm mộ đã an ủi chúng tôi. Tôi hy vọng mọi người giữ gìn sức khỏe".

Minie