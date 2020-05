Sana lộ diện trong teaser, hội visual Twice cạnh tranh cực 'gắt'

0h ngày 17/5 (giờ địa phương), JYP phát hành video tiếp theo trong chuỗi teaser "Twice More & More: Concept Film". Trái với suy đoán của cộng đồng Once, Sana chính là thành viên xuất hiện trong teaser lần này. Nữ idol gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào, khoe dáng giữa vườn quả rực rỡ đậm sắc hè. Trong mái tóc nhuộm cam sáng, tông trang điểm nude nhẹ nhàng, Sana hút hồn fan với khí chất mơ màng, vừa bí ẩn dịu dàng vừa quyến rũ.

Sana lộ diện trong teaser, hội visual Twice cạnh tranh cực 'gắt'

Đoạn teaser của Sana nhận được hơn 350.000 lượt xem chỉ sau gần 1 giờ đăng tải. Netizen để lại những bình luận khen ngợi visual của nữ idol Nhật Bản. Concept "nàng thơ" được Sana thể hiện hoàn hảo, mê hoặc trái tim người hâm mộ. "Nữ thần", "thiên thần", "công chúa Cinderella", "nàng tiên"... là những mỹ từ fan dành tặng cho nữ idol sinh năm 1996. Đặc biệt, góc quay cận cảnh giúp Sana khoe góc nghiêng "cực phẩm" với sống mũi cao vút thanh thoát, bờ vai trần gợi cảm.

Visual của Sana tỏa sáng rực rỡ trong teaser comeback.

Ánh mắt có hồn của nữ idol khiến fan mê mẩn.

Với màn "lộ diện" concept của Sana, Twice đã "xuất chiêu" đủ bộ ba visual và cũng là bộ ba nổi tiếng nhất nhóm: Sana - Tzuyu - Na Yeon. Netizen so sánh ngoại hình của ba nữ idol đình đám qua 3 video teaser. Cùng thể hiện concept mùa hè trong trẻo nhẹ nhàng nhưng Sana, Na Yeon và Tzuyu mỗi người một vẻ cuốn hút khác nhau. Nếu như Na Yeon gây ấn tượng bởi nét đẹp tươi tắn pha chút cổ điển, Tzuyu khiến fan "uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời" vì khí chất ngây thơ như mối tình đầu, thì Sana lại là một nàng thơ vừa thuần khiết lại vừa sexy.

Sana.

Tzuyu.

Na Yeon.

Twice sẽ chính thức comeback vào 1/6 với mini album cùng ca khúc chủ đề More & More.

Bee