Rosé gây tranh cãi: Từ giọng hát thiên thần đến 'chua như giấm'

Ngày 7/5, người hâm mộ của Rosé (Black Pink) đưa từ khóa #8YearWithRosé vào top trending Twitter toàn cầu với hơn 400.000 lượt tweet để kỷ niệm ngày bắt đầu trở thành thực tập sinh YG của nữ idol sinh năm 1997.

Cũng trong dịp này, một video pre-debut chưa từng tiết lộ đã được một fan đăng tải lên Twitter. Video được quay vào mùa hè năm 2012, đúng thời điểm Rosé vừa trở về Hàn Quốc để làm trainee YG. Trong video, Rosé vừa đánh đàn guitar và cover ca khúc When you look me in the eyes (Jonas Brothers).

Video nhận được hơn 750.000 lượt xem, 32.000 lượt like chỉ sau 12 giờ. Nhiều fan khen ngợi tố chất nghệ sĩ từ nhỏ của mỹ nhân YG. Ở tuổi 15, Rosé đã sở hữu kỹ năng thanh nhạc đáng nể cùng chất giọng ngọt ngào độc đáo. Với tài năng nổi bật, không khó hiểu khi Rosé đã vượt qua hàng trăm thí sinh để chiến thắng vòng audition của YG và trở thành thực tập sinh hàng đầu trong dự án "New girl group" (sau này là Black Pink, debut năm 2016). Cũng trong 2012, cô nàng đã được YG giới thiệu đến công chúng thông qua màn góp giọng trong ca khúc Without You của G-Dragon (Big Bang).

Rosé đã trải qua 8 năm bước chân vào con đường nghệ thuật.

Bên cạnh những lời khen về tài năng của Rosé, nhiều quan điểm trái chiều về chất giọng cô nàng đang khiến cộng đồng fan tranh cãi. Nhiều người cho rằng giọng của Rosé trong thời pre-debut nghe cuốn hút và truyền cảm hơn hiện tại rất nhiều. Người hâm mộ tiếc nuối khi nữ idol "đánh mất giọng thật", không còn giữ được "giọng ca thiên thần" dày dặn trầm ấm và phóng khoáng năm xưa. Theo nhiều fan, trong quá trình luyện thanh ở YG, Rosé đã bị ép giọng dẫn đến chất giọng hiện tại nghe chói tai, "chua như giấm", "luyến láy quá nhiều" và trở nên... khó ngấm.

Rosé gây tranh cãi: Từ giọng hát thiên thần đến 'chua như giấm' Năm 2012, Rosé từng góp giọng trong ca khúc Without You cùng G-Dragon (Big Bang).

Rosé (Black Pink) gây tranh cãi với màn cover 'Eyes, Nose, Lips' Rosé gây tranh cãi khi cover Eyes, Nose, Lips tại một buổi diễn năm 2018.

Đây không phải là lần đầu tiên chủ đề về giọng hát của Rosé gây tranh cãi. Ở một số concert của Black Pink, những bản cover do Rosé thực hiện như You and I (Park Bom), Eyes, Nose, Lips (Tae Yang), Someone you loved (Lewis Capaldi)... từng bị netizen "ném đá" dữ dội. Main vocal nhóm nữ nhà YG bị chê "gằn giọng quá nhiều", "hát điệu quá mức". Nữ idol bị cho là đã nén giọng để tạo sự đặc biệt trong màu sắc giọng hát, dẫn đến việc phát âm câu chữ không tròn trịa, mất đi giọng trầm vốn có và gây mệt mỏi cho người nghe.

Rosé gây tranh cãi: Từ giọng hát thiên thần đến 'chua như giấm' Rosé cover You and I.

Rosé gây tranh cãi: Từ giọng hát thiên thần đến 'chua như giấm' Rosé cover Someone you loved tại concert hồi tháng 12/2019.

Trong khi đó, một số fan lại cho rằng cách hát thời pre-debut của Rosé chủ yếu dùng kỹ thuật hạ thanh quản làm dày giọng, điều này không tốt cho giọng hát. Khi thực tập tại YG, cô nàng đã được rèn luyện chuyên nghiệp hơn. "Giọng hát cô ấy không thay đổi, chỉ là cách hát và kỹ thuật hát trở nên bài bản hơn", một fan bình luận.

