Phân loại idol nữ về nhan sắc - vũ đạo - giọng hát: Ai đỉnh nhất?

Netizen Hàn bình chọn những gương mặt nổi bật nhất trong từng mảng và cả những idol nữ toàn diện nhất Kpop.

Những idol được đánh giá cao về kỹ thuật nhảy hoàn hảo, thực hiện tốt các động tác đòi hỏi độ khó cao là: Lee Chae Yeon (IZONE), Seul Gi (Red Velvet), Lisa (Black Pink), YooA (Oh My Girl), Momo (Twice), SinB (GFriend), Ryu Jin (ITZY), Chung Ha.

So Yeon (G)I-DLE được xếp vào vị trí hàng đầu trong mảng rap của Kpop gen 3. Những rapper tiếp theo được đánh giá cao là: Jennie, Lisa (Black Pink), Exy (WJSN), Mimi (Oh My Girl).

7. Toàn diện:

Những idol nữ có tài năng toàn diện, đồng đều ở các lĩnh vực bao gồm: So Yeon ((G)I-DLE), Jennie (Black Pink), Lisa (Black Pink), Rosé (Black Pink), Seul Gi (Red Velvet), Joy (Red Velvet), Na Yeon (Twice), Yuju (GFriend), Yerin (GFriend), Yeji (ITZY), Lee Chae Yeon (IZONE), Kim Chae Won (IZONE), Choi Yena (IZONE), Mimi (Oh My Girl), YooA (Oh My Girl), Chung Ha.

Bee