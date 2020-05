Oh My Girl - nhóm nữ hội tụ visual của 'những nàng tiên quốc dân'

Oh My Girl có nhan sắc đồng đều, trong đó nổi bật nhất là Arin, YooA, Binnie và Jiho.

Oh My Girl gồm 7 thành viên, theo đuổi phong cách trong sáng, ngọt ngào và năng động. Sau show Queendom, tên tuổi nhóm phủ sóng rộng rãi trong làng nhạc Kpop. Gần đây, nhóm có màn comeback thành công với ca khúc chủ đề Nonstop. Người hâm mộ Hàn Quốc yêu thích girlgroup nhà WM Entertainment và đặt cho nhóm biệt danh là "những nàng tiên quốc dân". Trong Oh My Girl, 4 gương mặt sở hữu visual nổi trội là Arin, YooA, Binnie và Jiho.

1. Arin

Arin sinh năm 1999, là thành viên nhỏ tuổi nhất Oh My Girl. Năm 2015, cô nàng ra mắt khi mới 15 tuổi. Thời gian đầu, nữ idol gây ấn tượng bởi vẻ trẻ con đáng yêu. Sau 6 năm ra mắt, Arin đã là một cô gái trưởng thành, cuốn hút bởi vẻ đẹp nữ tính ngọt ngào nhưng vẫn giữ được nét thuần khiết đặc trưng.

Điểm mạnh về nhan sắc của Arin chính là đường nét hài hòa, thanh tú hiền dịu, dễ tạo thiện cảm với người đối diện. Cô nàng cũng trải qua quá trình giảm cân khắc nghiệt để sở hữu vóc dáng thon gọn hơn trước. Body mảnh mai, gương mặt baby của Arin được cho là sự kết hợp hoàn hảo giữa gợi cảm và dễ thương.

2. YooA

YooA đảm nhận vị trí visual trong Oh My Girl. Cô nổi tiếng trong giới fan Kpop xứ Hàn với biệt danh "búp bê sống". Cô nàng có gương mặt tròn trịa, mắt to, môi chúm chím. Nữ idol sinh năm 1995 còn được ca ngợi nhờ tỷ lệ khuôn mặt cực nhỏ. Đây là tiêu chí sắc đẹp rất được người Hàn yêu thích. Mỗi lần để kiểu tóc mái bằng, YooA lại khiến fan "đổ gục" vì nhan sắc xinh xắn như búp bê.

Cô nàng còn nổi tiếng nhờ body quyến rũ, vòng eo "con kiến". Tuy không quá cao, tỷ lệ cơ thể tuyệt vời đã giúp YooA thu hút sự chú ý mỗi lần xuất hiện. So với thời đầu ra mắt, YooA đã cải thiện rất nhiều về thần thái lẫn kỹ năng trình diễn. Cô nàng được khen ngợi về tài vũ đạo, khí chất "2 trong 1", đôi lúc được ví như "cô mèo con" nũng nịu kiêu kỳ, đôi lúc lại cực cool ngầu.



3. Binnie

Binnie là một trong những visual độc đáo của Kpop. Cô nàng sở hữu những đường nét như "nhân vật truyện tranh Nhật Bản": đôi mắt long lanh, gương mặt ngây thơ, xương quai hàm góc cạnh, mặt nhỏ và mái tóc ngắn cá tính. Cô nàng từng xếp thứ 5 trong danh sách "Nữ idol đẹp nhất Kpop" do nam giới Nhật bình chọn hồi tháng 7/2018. Bên cạnh visual xinh xắn, nữ idol sinh năm 1997 còn có body "cực phẩm": eo siêu bé, chân dài miên man. Vòng hai của Binnie bé đến mức các stylist thường phải túm áo lại cho vừa số đo.



4. Jiho

Nếu như Arin nổi tiếng với nét đẹp ngây thơ, YooA xinh xắn như búp bê, Binnie cổ điển như nhân vật truyện tranh, Jiho lại được ví như "nàng cáo chín đuôi". Cô nàng có làn da trắng bóc, khí chất sang chảnh đặc trưng. Năm 2019, Jiho từng gây "bão" với mái tóc nhuộm vàng như công chúa bước ra từ màn ảnh Disney. Không chỉ sở hữu gương mặt sắc sảo cuốn hút, thân hình của nữ idol sinh năm 1997 còn được cho là nóng bỏng không thua kém các biểu tượng sexy của Kpop. Khi đứng trên sân khấu, Jiho toát lên vẻ lạnh lùng băng giá nhưng ngoài đời lại là "cây hài", thường tạo ra tiếng cười cho người hâm mộ.

Bee