Ở ẩn lâu, Black Pink vẫn dư sức 'đè bẹp' Twice trong BXH thương hiệu

Sáng 28/3, Viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc công bố BXH danh tiếng thương hiệu tháng 3 cho 100 nhóm nhạc thần tượng, bao gồm cả nhóm nam và nhóm nữ. BXH dựa trên các tiêu chí như sự tham gia của người tiêu dùng, độ phủ sóng truyền thông, tương tác, nhận thức cộng đồng... Dữ liệu thu thập từ 26/2 đến 27/3.

BTS giữ vị trí quán quân trong tháng 3/2020, đạt chỉ số danh tiếng thương hiệu là 13.605.781 điểm. Những từ khóa xếp hạng cao về nhóm là "ON", "Youtube", "xuất hiện"... Phân tích tỷ lệ tích cực - tiêu cực cho thấy BTS nhận 62,84% phản ứng tích cực.

LOONA vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng tháng 3, với mức tăng 32,15 % so với tháng 2. Tổng chỉ số của nhóm lên tới 5.292.349 điểm. Girlgroup tân binh này đang gây chú ý nhờ màn comeback ấn tượng với sự tham gia sản xuất của chủ tịch SM - Lee So Man.

Black Pink.

Twice.

Đáng chú ý là vị trí thứ ba thuộc về Black Pink, girlgroup đã gần một năm không comeback tại Hàn Quốc. Nhóm chỉ xuất hiện trong một vài bộ ảnh tạp chí trong tháng qua nhưng vẫn bám sát LOONA và đạt 5.219.601 chỉ số thương hiệu. Một số netizen cho rằng sức hút của Black Pink là "không thể đùa" khi vẫn thường xuyên đứng vị trí cao dù không quảng bá ở quê nhà.

Trong khi đó, đối thủ của Black Pink là Twice lại tuột xuống vị trí thứ 10 trong BXH, với 3.059.058 chỉ số điểm thương hiệu, giảm 30% so với tháng trước. Từ đầu 2020 đến nay, thứ hạng của Twice liên tục giảm dần, từ #4 (tháng 1) xuống #7 (tháng 2) và #10 (tháng 3).

Top 30 nhóm nhạc có chỉ số thương hiệu cao nhất tháng 3/2020:

1. BTS

2. LOONA

3. BLACKPINK

4. Red Velvet

5. EXO

6. ITZY

7. GFRIEND

8. Girls’ Generation

9. IZ*ONE

10. TWICE 11. (G)I-DLE

12. NCT

13. SEVENTEEN

14. MAMAMOO

15. Super Junior

16. Apink

17. SHINee

18. Oh My Girl

19. WINNER

20. VIXX 21. BIGBANG

22. APRIL

23. ASTRO

24. DreamCatcher

25. VICTON

26. f(x)

27. WJSN

28. HOTSHOT

29. BTOB

30. AOA

Minie