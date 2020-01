Những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất Hàn Quốc 2019

Những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất Naver 2019 bản Mobile (trái) và PC.

Ở hạng mục "Người nổi tiếng", 5 tên tuổi được tìm kiếm nhiều nhất bao gồm:

1. Sulli

2. Bangtan Soyeondan (BTS)

3. Goo Hara

4. Jung Joon Young

5. Hwang Hana

Hạng mục "Truyền hình":

1. When the Camellia Blooms

2. SKY Castle

3. I Want To Know That

4. Hotel Del Luna

5. I Live Alone

Hạng mục "Điện ảnh":

1. Avengers: End Game

2. Parasite

3. Extreme Job

4. Frozen II

5. Kim Ji Young, Born 1982

Ngoài ra, có hai tên tuổi Kbiz vào top 20 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất hệ thống Naver trên bản điện thoại là Sulli (thứ 14) và BTS (thứ 16).

Bee