Những sao nam Hoa - Hàn có diện mạo, khí chất tương đồng

Lưu Hạo Nhiên (trái), sinh năm 1997, là gương mặt trẻ được yêu thích hàng đầu Trung Quốc. Anh chàng nổi tiếng qua các phim Chuyện tình Bắc Kinh, Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Lang gia bảng 2, Cửu châu phiêu miểu lục... Nam Da Reum (2002) được gọi là "sao nhí quốc dân" hay "em trai quốc dân" khi liên tục đóng thời niên thiếu của các đàn anh đình đám. Đóng phim từ năm lên 7, hiện Nam Da Reum đã tham gia hơn 30 dự án, nổi bật là Chronicle of a Blood Merchant, The King in Love, Pinocchio, While You Were Sleeping, Come and Hug Me, Hotel Del Luna...