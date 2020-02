Những màn comeback đáng chờ đợi của Kpop tháng 2

GFriend

GFriend tại họp báo comeback chiều 3/2.

Album mới của GFriend mang tên 回:Labyrinth ấn định ra mắt vào chiều 3/2. Sự trở lại này đánh dấu màn comeback đầu tiên của GFriend sau khi Big Hit Entertainment mua lại Source Music. Nhóm sẽ quảng bá khúc chủ đề Crossroads.

Everglow

Những màn comeback đáng chờ đợi của làng nhạc Kpop tháng 2 Teaser MV Dun Dun - Everglow.

Cũng trong chiều 3/2, Everglow - girlgroup tân binh nổi đình đám trong 2019 - sẽ trở lại với mini album Reminiscence và ca khúc chủ đề Dun Dun. Đây hứa hẹn là màn comeback nổi bật trong tháng 2 bởi Everglow đang sở lữu lượng fan quốc tế đông đảo, gu nhạc bắt tai dễ gây "nghiện" cùng vũ đạo cuốn hút.

LOONA

Sau gần một năm vắng bóng, LOONA sẽ trở lại vào ngày 5/2 với mini album # cùng ca khúc chủ đề So What.

iKON

iKON MV teaser Teaser MV Dive - iKON.

Màn comeback của iKON không chỉ được cộng đồng iKONIC chờ đợi mà còn thu hút sự chú ý của fan Kpop. Khép lại một năm 2019 đầy sóng gió vì scandal thuốc cấm của cựu trưởng nhóm B.I, iKON sẽ tái ngộ khán giả với album i DECIDE, dự kiến phát hành ngày 6/2. Ca khúc chủ đề Dive được đồng sáng tác và đồng viết lời bởi B.I.

PENTAGON

Ngày 12/2, boygroup nhà Cube sẽ phát hành album phòng thu đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Universe: The Black Hall.

Moon Byul (Mamamoo)

Cộng đồng Moomoo đang háo hức đón chờ màn comeback của Moon Byul với tư cách nghệ sĩ solo. Cô sẽ phát hành album Dark Side of the Moon ngày 14/2. Đây là sự trở lại đầu tiên của Moon Byul kể từ sau album Selfish phát hành hồi tháng 6/2018.

IZONE

Sau 3 tháng trì hoãn vì scandal gian lận phiếu bầu, IZONE sẽ trở lại với full-album Bloom*IZ vào 17/2. Màn comeback của girlgroup này hứa hẹn trở thành chủ đề nóng nổi được netizen bàn luận trong thời gian tới. IZONE có lượng fan trung thành, bất chấp nhiều ý kiến tranh cãi về tài năng của các thành viên và đội hình gian lận sau Produce 48.

BTS

Tên tuổi được mong chờ nhất trong bức tranh âm nhạc Kpop tháng 2 là BTS. Album Map of the Soul: 7 của nhóm sẽ lên kệ ngày 21/2. Đây là sự trở lại sau 10 tháng của BTS kể từ sau Map of the Soul: Persona hồi tháng 4 năm ngoái. Sản phẩm này cũng là album phòng thu thứ 4 của nhóm kể từ sau Love Yourself: Tear hồi tháng 5/2018. BTS hứa hẹn xô đổ nhiều kỷ lục với màn comeback được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhận được sự ủng hộ của hàng triệu Army trên thế giới

Bee