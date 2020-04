Những lý do khiến Mi Yeon (G)I-DLE liên tục gây 'bão' Knet

Khuôn mặt xinh đẹp

Gần đây, tên tuổi Mi Yeon của (G)I-DLE liên tục gây "bão" diễn đàn Pann Nate, TheQoo tại Hàn Quốc. Mi Yeon sinh năm 1997, là giọng ca chính của girlgroup nhà Cube. Mặc dù không đảm nhận vị trí visual chính thức, nữ idol vẫn được biết đến nhờ ngoại hình nổi bật.

Visual tỏa sáng của Mi Yeon.

Mi Yeon sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, các đường nét thanh tú, tỷ lệ cân đối. Đặc biệt, Mi Yeon có chiếc mũi cao "cực phẩm", gợi nhớ đến nữ diễn viên Han Ga In. Netizen cho rằng Mi Yeon là một visual "hài hòa mọi đường nét", hợp gu số đông nên rất được lòng người hâm mộ quê nhà.

Phong thái dịu dàng, thanh lịch

Mi Yeon được đánh giá cao về phong thái thùy mị, đoan trang. Trên mạng xã hội, cô có nhiều khoảnh khắc gây viral vì khí chất thanh lịch, sang trọng như tiểu thư, công chúa. Thậm chí, nhiều fan còn cho rằng Mi Yeon là đối thủ nặng ký cạnh tranh danh hiệu "nữ thần thanh lịch" cùng với "thiên nga đen" Mina của Twice. Mỗi lần xuất hiện trong ống kính, nữ idol luôn tạo thiện cảm cho người đối diện bởi sự thân thiện, dễ mến.

Góc nghiêng thanh thoát của Mi Yeon.

Nữ idol được bình chọn là một trong những mỹ nhân sở hữu khí chất thanh lịch, quý phái.

Giọng hát đặc biệt

Từng là thực tập sinh của YG và là "thành viên hụt" của Black Pink, Mi Yeon từ những ngày đầu debut đã được netizen chú ý về kỹ năng thanh nhạc. Cô sở hữu màu giọng đặc biệt, truyền cảm và khả năng phát âm tiếng Anh tròn trịa. Mi Yeon từng gây chú ý với những bản cover trên Youtube. Hồi tháng 3, ca khúc Good Bye Sadness, Hello Happiness do cô thể hiện trên show "The King of Mask Singer" từng nhận được phản ứng tích cực từ khán giả. Người hâm mộ cho rằng Mi Yeon có màu giọng đậm "YG vibes" và gợi nhớ đến Tae Yeon (SNSD).

Những lý do khiến Mi Yeon (G)I-DLE liên tục gây 'bão' Knet Mi Yeon hát trên show 'The King of Mask Singer'.

Fan hy vọng Cube có thể tạo điều kiện giúp Mi Yeon có cơ hội hát OST để quảng bá hơn nữa về giọng hát ngọt ngào. Trong (G)I-DLE, vocal của Mi Yeon thường bị "chìm nghỉm" do những ca khúc không phù hợp với chất giọng. Người hâm mộ đánh giá đây là điều đáng tiếc bởi Mi Yeon có nhiều tiềm năng hơn nữa để phát triển trong tương lai.

Bee