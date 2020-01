Nhan sắc trung bình cộng của thành viên nhóm nữ Kpop

Ngày 20/1, chủ đề "Khuôn mặt trung bình của các nhóm nữ Kpop" gây chú ý trên diễn đàn Instiz. Netizen đưa ra loạt ảnh tổng hợp các gương mặt của thành viên trong một girlgroup. Kết quả cho ra đời những visual độc đáo, hội tụ những nét đẹp đỉnh cao của tất cả thành viên trong một nhóm nhạc khiến netizen thích thú.

Momoland.

Black Pink.

Oh My Girl.

WJSN.

Weki Meki.

Twice.

LOONA.

(G)I-DLE.

ITZY.

Lovelyz.

IZONE.

GFriend.

Red Velvet.

Một số bình luận: "Twice với IZONE quá đỉnh"; "Red Velvet và Black Pink nhìn sang chảnh cực luôn"; "(G)I-DLE như là ảnh của Shu Hua ấy"; "Lovelyz nhìn ra Soo Jung và Yein"; "Red Velvet là Irene, IZONE là Min Joo, Lovelyz là Soo Jung, Oh My Girl là Arin, GFriend là Yuju, ITZY là Yuna và Yeji, (G)I-DLE là Shu Hua, Black Pink là Rosé và Jennie"; "WJSN có nhiều thành viên xinh kiểu lạnh lùng nên kết hợp lại cũng cho ra vẻ đẹp lạnh lùng"...

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng ghép mặt các thành viên trong một nhóm sẽ làm mất đi vẻ đẹp riêng biệt, đặc trưng của từng người. Chính vì vậy, một số fan vẫn yêu thích visual "bản gốc" hơn là nét đẹp tổng hợp đến từ đồ họa vi tính này.

