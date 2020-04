Nam diễn viên 'Tiên nữ cử tạ' qua đời ở tuổi 36

Trang Edaily đưa tin, nam diễn viên Moon Ji Yoon đã qua đời vào 20h56 tối 18/3 (giờ Seoul) vì bạo bệnh.

Lễ viếng sẽ được tổ chức riêng tư tại nhà tang lễ bệnh viện Sanggye Paik của Đại học Injae vào 20/3.

Gia đình nam diễn viên bày tỏ ghi nhận tấm lòng và những lời chia buồn của những người yêu quý anh, nhưng quyết định không công khai tổ chức tang lễ vì lo ngại sự lây lan Covid-19.

Nam diễn viên Moon Ji Yoon.

Moon Ji Yoon sinh năm 1984, đóng phim truyền hình đầu tiên năm 2002 với vai phụ trong Romance (đóng vai em trai của nam chính Kim Jae Won). Anh tiếp tục đóng nhiều vai phụ trong Delightful Girl Choon Hyang (2005), Iljimae (2008), Queen Seon Deok (2009), Big (2012), May Queen (2012), Cheese in the Trap (2016), Weightlifting Fairy Kim Bok Joo (2016), How Are You Bread (2020).

Moon Ji Yoon đóng vai đàn anh Sang Chul của Kim Bok Joo trong 'Tiên nữ cử tạ', là người cầm trống trong hình.

