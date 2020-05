Na Yeon (Twice) đốn tim fan bằng visual đỉnh cao trong teaser comeback

Đúng 0h (giờ địa phương) ngày 14/5, Twice phát hành concept film photo đầu tiên của mini-album More & more. Đoạn teaser với sự xuất hiện của Na Yeon gây "bão" cộng đồng Once. Chỉ sau 30 phút đăng tải, video nhận được gần 200.000 lượt xem với hơn 65.000 lượt like trên YouTube. Từ khóa #NaYeon nhanh chóng nhảy lên vị trí thứ 3 top trending Twitter toàn cầu với 80.000 lượt tweet.

Khác với những teaser ghi hình ở studio của Fancy hay Feel Special, lần này Twice đổi mới hình ảnh với những thước phim quay ngoại cảnh tại đảo Jeju. Na Yeon khoe nhan sắc trong veo trong ánh nắng lung linh, khung cảnh mơ màng. Người hâm mộ để lại hàng nghìn bình luận khen ngợi vẻ đẹp của "siêu center Na Yeon". Nữ idol là thành viên lớn tuổi nhất Twice, nhưng sở hữu visual xinh đẹp, vẻ trẻ trung tươi tắn tràn đầy năng lượng. Na Yeon được ví như "công chúa" trong những thước phim đầy chất nghệ thuật, xen lẫn màu sắc cổ điển.

Teaser đậm cảm hứng mùa hè của Na Yeon.

Visual trong veo xinh xắn của Na Yeon khiến fan "ôm tim".

Dựa vào thông tin đã được "nhá hàng", album More & more sẽ có 3 phiên bản. Na Yeon là thành viên mở màn cho concept tươi sáng trong trẻo. Người hâm mộ đang háo hức chờ đợi 2 concept còn lại và cho rằng đây sẽ là màn comeback hoành tráng, được JYP đầu tư về mặt hình ảnh nhất cho Twice. Trước đây, cộng đồng Once nhiều lần gửi kiến nghị JYP thay đổi đội ngũ sáng tạo, stylist. Fan cho rằng Twice đóng góp rất nhiều cho doanh thu, lợi nhuận của công ty, nhưng lại không nhận được sự đầu tư xứng đáng. Những album của nhóm thường được sản xuất sơ sài, thiết kế thiếu thẩm mỹ và MV cũng quay "đóng hộp" nhàm chán.

Twice sẽ chính thức trở lại đường đua Kpop vào 1/6.

Minie