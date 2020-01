Back to Ione

Na Yeon - Sana: Bộ đôi 'gánh vác' danh tiếng của Twice

Na Yeon - Sana là hai thành viên nổi tiếng nhất của Twice, ngay cả nonfan cũng phải công nhận.

Twice đang chìm trong thời kỳ khủng hoảng khi có đến 2 thành viên hẹn hò, trưởng nhóm Ji Hyo vướng tranh cãi về phát ngôn, Da Hyun bị tố có "bệnh ngôi sao". Nhiều netizen cho rằng thời kỳ đỉnh cao của Twice đang dần đi xuống, nhóm không còn giữa được mức độ nổi tiếng như cũ. Tuy nhiên, không ít người khẳng định chỉ cần bộ đôi Na Yeon - Sana vẫn giữ được hình ảnh, không hẹn hò thì lượng fan sẽ không bị giảm sút. Họ hiện là hai thành viên gánh vác danh tiếng cho Twice.

Na Yeon