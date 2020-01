Na Yeon bị fan biến thái theo đuôi lên cả máy bay

Sáng 1/1, JYP Entertainment đưa ra một tuyên bố liên quan đến sự cố với Na Yeon (Twice) sau khi cô bị fan cuồng tiếp cận trên chuyến bay từ Nhật về Hàn. Công ty khẳng định Na Yeon hiện đã được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt để đề phòng những tình huống xấu xảy ra.

Na Yeon.

"Hôm nay (1/1), trên chuyến bay trở về Hàn Quốc từ Nhật Bản, một kẻ rình rập Na Yeon đã cố gắng tiếp cận với cô ấy. Chúng tôi đã phản ứng với tình huống này ngay lập tức. Na Yeon không bị thương nhưng cô ấy đang lo sợ và buồn bã.

Sau sự việc, Na Yeon được cảnh sát bảo vệ. Chúng tôi đã cảnh báo kẻ theo dõi nhiều lần để ngăn chặn nhưng hắn ta vẫn phớt lờ, tiếp tục khiến tình hình trở nên căng thẳng. Do đó, chúng tôi sẽ thực hiện các hành động pháp lý ở mức cao nhất để chống lại kẻ theo dõi.

Ngoài ra, công ty cũng đang điều tra về hành vi bán thông tin lịch trình, chuyến bay bất hợp pháp của các nghệ sĩ chúng tôi cho người ngoài. Sau những xáo trộn thời gian gần đây, chúng tôi đang tìm cách chấm dứt hoạt động này. Chúng tôi chân thành xin lỗi các hành khách trên chuyến bay vì vụ ồn ào sáng nay. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng vấn đề này không bao giờ xảy ra nữa", JYP thông báo.

Josh (áo đỏ) và anh em sinh đôi của hắn tại sân bay ngày 29/12.

Tên biến thái rình rập Na Yeon mà JYP nhắc đến là Josh, một fanboy người ngoại quốc "khét tiếng" thời gian vừa qua. Tên này tuyên bố sẽ theo đuổi Na Yeon bất chấp sự ngăn cản của JYP. Hắn nhiều lần đến trụ sở JYP, theo đuôi Twice ra sân bay. Mặc dù JYP đã tăng cường công tác an ninh đảm bảo an toàn cho Na Yeon, fan vẫn lo sợ sau khi biết ngày hôm nay tên này đã lên tận máy bay để tiếp xúc với nữ idol.

Trên tài khoản cá nhân của Josh, hắn cập nhật sau sự cố: "Những người quản lý đã tấn công tôi mà chẳng có lý do gì cả. Tôi chỉ muốn đưa Na Yeon bức thư tình đầy cảm xúc thôi và 2 người quản lý đột nhiên chặn tôi. Chuyện quái quỷ gì vậy?".

Tài khoản Instagram Story của Twice cũng đăng một bức ảnh chụp trên máy bay cùng lời nhắn: "Làm ơn về nhà đi. Xin hãy dừng lại. Làm ơn đó, tôi cầu xin mà". Không lâu sau đó, bài đăng này đã bị xóa.

Theo các nguồn tin từ cộng đồng Once, Twice hiện đã đáp chuyến bay xuống Hàn Quốc an toàn vào trưa 1/1.

Minie