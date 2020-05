Mỹ nhân Oh My Girl gây cười khi 'phòng bị kỹ càng' thời Covid-19

Những bức ảnh hài hước về Ji Ho (Oh My Girl) đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ Kpop. Ngày 1/5, sau khi ghi hình tại show Music Bank, Oh My Girl lên xe trở về ký túc xá. Trên đường đi làm về, các thành viên đã hạ cửa sổ xe ô tô để vẫy chào người hâm mộ. Trong một fancam, Ji Ho gây cười khi xuất hiện với diện mạo "phòng bị kỹ càng". Cô nàng đeo kính bảo hộ, nón chắn gió trong suốt, đeo khẩu trang lọc bụi KF94 và đeo thêm cả... găng tay y tế.

Fan cười lăn trước cảnh đi làm thời Covid-19 của mỹ nhân Oh My Girl

Hình ảnh "bó cẩn" vừa hài vừa đáng yêu của Ji Ho khiến fan được phen cười lăn. Netizen đăng ảnh của cô nàng với chú thích: "Ji Ho hẳn là rất muốn sống nhỉ?". Nhiều người cho rằng Ji Ho là thần tượng Kpop đầu tiên nghiêm túc trong việc phòng ngừa Covid-19 bằng cách sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ khi xuất hiện nơi công cộng.

Ji Ho được khen ngợi là tấm gương phòng ngừa Covid-19 nghiêm túc trong giới idol Kpop.

Cô nàng cười rạng rỡ vẫy chào fan.

Hình ảnh hài hước của Ji Ho gây "bão" các diễn đàn Kpop.

Mặc dù tình hình Covid-19 tại Hàn Quốc đã kiểm soát ổn định với số ca nhiễm mới hàng ngày thấp dưới 15 ca từ gần 2 tuần qua, Ji Ho cho thấy cô rất coi trọng các biện pháp bảo vệ. Netizen khen ngợi nữ idol sinh năm 1997 vì có ý thức cao, là tấm gương để fan học hỏi. Trong bối cảnh nhiều người dân xứ Hàn đã bắt đầu lơ là, chủ quan khi đổ ra đường, sự cẩn thận của Ji Ho cho thấy cô luôn tuân thủ nghiêm túc những hướng dẫn về các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm virus. "Cô ấy thật đáng yêu", một fan bình luận.

Trước đó để ăn mừng dịp sinh nhật vào ngày 4/4 của Ji Ho, người hâm mộ đã chuẩn bị banner quảng cáo ở tàu điện ngầm và các quán cà phê. Fan hy vọng cô có thể trực tiếp thấy những mòn quà này. Tuy nhiên, Ji Ho đã viết một bức thư tay gửi fan, nói rằng vì đang thực hiện "giãn cách xã hội" theo yêu cầu của chính phủ nên cô không thể tự do đi lại khắp nơi trong thành phố.

Ji Ho có hình tượng băng giá trên sân khấu nhưng ngoài đời rất hài hước, đáng yêu.

Bee