Momo viết thư tay xin lỗi fan sau khi bị khui tin hẹn hò

Vào 6/1, Momo đăng lá thư viết tay lên trang chủ JYP's fan (diễn đàn giao lưu với người hâm mộ của các nghệ sĩ JYP). Đây là lần đầu tiên nữ idol Nhật Bản lên tiếng sau khi xác nhận hẹn hò với Hee Chul (Super Junior).

Trong thư, Momo liên tục bày tỏ biết ơn các fan đã tiếp thêm sức mạnh cho cô trong quãng thời gian dài từ khi debut. Nữ ca sĩ thấy có lỗi vì đã gây bất ngờ cho cộng đồng fan ngay đầu năm 2020 và lo làm người hâm mộ tổn thương.

Nguyên văn bức thư:

"Có rất nhiều điều mình muốn nói với Once vì vậy mình không biết bắt đầu từ đâu. Đây là lần thứ năm mình đón năm mới với Once. Có vẻ như chúng ta đã cùng nhau trải qua một thời gian dài, nhưng cũng như mới hôm qua thôi.

Mình nghĩ về những kỷ niệm với Once rất nhiều. Ký ức của Once về chúng mình và ký ức của chúng mình về Once mỗi năm mỗi khác. Năm 2020, mình muốn mang đến cho các bạn nhiều hạnh phúc và kỷ niệm hơn 2019, cũng là mục tiêu để mình giao tiếp nhiều hơn.

Nhưng mình vô cùng xin lỗi vì đã gây bất ngờ cho Once ngay khi năm 2020 vừa bắt đầu. Thực ra mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc viết bức thư này, liệu có làm tổn thương Once nhiều hơn không... Sẽ tốt hơn cho Once nếu mình không viết chứ...".

Bức thư dài được Momo đăng lên

"Vì mình đã trò chuyện nhiều với Once, nên lần này mình muốn làm theo cách của mình, đó là lý do mình viết thư. Từ nhỏ, mình đã muốn trở thành ca sĩ vì đam mê nhảy và hát. Mình muốn trở thành người nổi tiếng, vì vậy mình đã làm việc chăm chỉ. Mình may mắn gặp được gia đình tuyệt vời là Twice, và đã gặp được Once khi là thành viên nhóm. Mình thực sự thích ca hát và nhảy múa, nhưng trò chuyện với fan cũng rất hạnh phúc. Nên nhiều lúc trong thời gian nghỉ ngơi, mình lại nghĩ 'Ôi, mình muốn nói chuyện với các bạn quá'. Mình đã mở video livestream nhiều đến mức các anh chị quản lý mệt mỏi vì điều đó.

Không ai bảo mình phải chỉnh sửa và đăng video lên nhưng mình vẫn làm vì nghĩ rằng Once sẽ rất thích. Mình chưa bao giờ nghĩ nó là công việc, mình chỉ nghĩ nó sẽ thật tuyệt nếu Once cảm thấy gần gũi hơn với chúng mình. Mình rất vui khi các bạn đón nhận điều đó. Không phải mình khoe khoang về những gì mình đã làm. Mình thực sự đã nghĩ đến Once rất nhiều. Mình biết ơn các bạn đã trò chuyện và tiếp thêm cho mình nhiều sức mạnh.

Mình muốn trở thành nguồn sức mạnh lớn hơn cho Once so với những gì Once dành cho chúng mình. Mình luôn tự hào về điều đó và nó thực sự quý giá... Mình không chắc những ngôn từ của mình đã được sắp xếp hợp lý chưa. Hy vọng sự chân thành của mình có thể được truyền đạt đến các bạn".

Momo có tâm trạng tốt trong lễ trao giải GDA ngày 5/1.

"Năm 2020, sức khỏe là ưu tiên hàng đầu của Twice và Once. Mỗi người đều có những khó khăn riêng, có thể có những lúc các bạn buồn phiền về chúng mình, nhưng hy vọng có nhiều điều hạnh phúc hơn gấp nhiều lần đến với Once. Mình muốn tạo ra nhiều kỷ niệm vui vẻ hơn cho Once trong tương lai! Mình luôn cảm thấy biết ơn và xin lỗi các bạn rất nhiều. Mình không phải là người có thể diễn đạt tốt nhưng cảm ơn các bạn đã đọc lá thư dài này đến cuối cùng! Chúc mừng năm mới mọi người!", Momo kết thư.

Trước đó, vào 2/1, sau khi xác nhận tin tức hẹn hò với Momo, trang YouTube của Hee Chul cũng gửi thông báo xin lỗi người hâm mộ: "HEEtube sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Luôn biết ơn và xin lỗi các bạn. Lần tới mình sẽ trở lại và gửi lời chào đến các bạn nhé. 2020 rồi, mình hy vọng các bạn sẽ vui vẻ hơn. Giữ gìn sức khỏe nhé!".

Minie