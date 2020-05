Mina (Twice) như công chúa Disney trong teaser comeback

Vào 0 giờ (giờ địa phương) ngày 20/5, JYP phát hành video tiếp theo trong chuỗi teaser "Twice More & More: Concept Film". Mina là thành viên tiếp theo xuất hiện và khiến người hâm mộ phấn khích trước visual rạng rỡ. Đây là sự trở lại của nữ idol sau thời gian nghỉ ngơi vì bệnh rối loạn lo âu.

Mina đã khoe mái tóc vàng từ trước nhưng fan vẫn bị "sốc visual" vì hình ảnh rạng rỡ như một công chúa Disney.

Mỹ nhân nhà JYP đắm chìm vào thiên nhiên, khoe nhan sắc rạng rỡ trong teaser.

Sau khi teaser được phát hành, từ khóa #MINA_MOREandMORE leo lên top 3 trending toàn cầu. Người hâm mộ hạnh phúc khi Mina đã hồi phục sức khỏe, sẵn sàng trở lại quảng bá cùng các thành viên. Nữ idol quyết định đổi mới hình ảnh khi lần đầu nhuộm tóc màu nổi. Mái tóc vàng rực mang đến cho Mina hình ảnh tươi sáng. Visual của mỹ nhân nhà JYP khiến fan cảm thán: "Nụ cười của cô ấy khiến khung cảnh trở nên bừng sáng", "Nhìn Mina là nghĩ đến một bức tranh nghệ thuật"...

Mina đẹo rạng rỡ như nàng công chúa Disney trong teaser comeback Teaser 'Twice More & More: Concept Film'.

JYP cũng hé lộ tracklist cho mini album thứ 9 More & More của TWICE gồm ca khúc chủ đề cùng tên và 6 ca khúc B-side, trong đó Na Yeon, Jeong Yeon và Chae Young tham gia viết lời.

Ca khúc chủ đề do Park Jin Young tiếp tục đảm nhận khâu viết lời với sự giúp sức của BIBI, phần nhạc được sáng tác bởi nhiều nhà soạn nhạc phương Tây, trong đó nổi bật là MNEK - gương mặt từng được đề cử giải Grammy, và Justin Tranter - người từng viết bài hát cho Britney Spears, Selena Gomez, Justin Bieber.

Jurina