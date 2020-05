Mẫu nữ gợi cảm tiết lộ tin nhắn gạ gẫm của La Chí Tường

Chiều 24/4, người mẫu Lữ Á Hy (nghệ danh là Cách Cách) chia sẻ trên trang cá nhân ảnh chụp màn hình những tin nhắn trên ứng dụng Line giữa cô và La Chí Tường hồi tháng 5/2019. Theo đó, nam ca sĩ nhiều lần gửi tin nhắn tán tỉnh, gạ gẫm cô dù đã có bạn gái lâu năm là Châu Dương Thanh.

La Chí Tường gửi ảnh Lữ Á Hy mặc nội y cho "chính chủ", liên tục hỏi cô có thích "vui vẻ" không.

La Chí Tường theo dõi trang cá nhân của Lữ Á Hy, lưu ảnh mặc nội y của cô rồi gửi lại với nhận xét: "Sau này đừng đăng ảnh như vậy, phải để anh kiểm tra trước mới được".

Dù đang yêu Châu Dương Thanh, La Chí Tường vẫn liên tục thả thính trắng trợn: "Anh có quá thẳng thắn không nhỉ? Em rất hợp gu anh, về diện mạo, thân hình, chịu chơi thì cộng điểm".

Nam ca sĩ còn tìm lại hình chụp chung với Lữ Á Hy khi hai người tham gia một sự kiện chung rồi hỏi cô: "Trông xứng đôi không? Hôm đó không biết thân hình của em lại đẹp vậy đó".

La Chí Tường và Lữ Á Hy chụp hình chung trong sự kiện. Anh nói khi gặp nhau không biết cô có thân hình đẹp như những bức ảnh nội y trên trang cá nhân.

Cũng năm 2019, trên Ettoday, diễn viên Vu Đại Mộng tiết lộ bí mật hẹn hò La Chí Tường, dù biết anh chưa chia tay Dương Thanh. Đại Mộng cho biết khi ở bên cô, La Chí Tường nói tình cảm với bạn gái phai nhạt, muốn sớm chia tay.

Trước đó, ngày 23/4, Châu Dương Thanh tuyên bố cô và La Chí Tường đã chia tay sau 9 năm gắn bó. Dẫu đang chuẩn bị làm đám cưới, Dương Thanh vẫn quyết cắt đứt quan hệ với nam ca sĩ vì phát hiện anh ngoại tình với nhiều người, có cuộc sống thác loạn.

Chuyện giữa La Chí Tường và Châu Dương Thanh đang là tâm điểm chú ý của Cbiz.

Mới đây, Sina đưa tin, Châu Dương Thanh dùng tài khoản Weibo phụ tiết lộ cô phải đi kiểm tra bệnh lây qua đường tình dục sau khi chia tay La Chí Tường. Thậm chí Dương Thanh còn trực tiếp chỉ tên nữ nghệ sĩ dưới trướng công ty của La Chí Tường là Khải Lạc, nói cô này cũng nên đi kiểm tra bệnh. Theo lời Dương Thanh, Khải Lạc đã có bạn trai nhưng vẫn làm "tiểu tam", ngoại tình với nam ca sĩ. "Quen biết tôi mà còn mặt ngoài ra vẻ trong sáng, sau lưng lén lút vụng trộm thì tôi không cần giữ thể diện cho làm gì", Dương Thanh viết.

Sau tiết lộ gây sốc của Châu Dương Thanh, La Chí Tường vội vàng đăng bài xin lỗi cô và những cô gái bị anh lừa gạt. Nam ca sĩ được cho là đã liên lạc với Châu Dương Thanh để xin cô đừng tiết lộ thêm điều gì.

La Chí Tường sinh năm 1979 ở Đài Loan, là ca sĩ - diễn viên nổi tiếng Cbiz. Anh đóng nhiều phim như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Corner with Love, Hot Shot, Hi My Sweetheart, Mỹ nhân ngư. Ngoài ca hát, đóng phim, anh còn tham gia nhiều show truyền hình được yêu thích như Street Dance of China mùa 2, Thử thách cực hạn và Produce 101 bản Trung Quốc.

La Chí Tường đang cách ly ở Thâm Quyến (Trung Quốc) để chuẩn bị ghi hình cho show Sáng tạo doanh 2020 với vai trò huấn luyện viên. Vì bê bối đời tư, anh bị hủy hợp đồng show truyền hình, mất một hợp đồng quảng cáo trị giá 360 triệu Đài tệ (12 triệu USD), đối mặt các vụ kiện vi phạm hợp đồng.