Mặt mộc của Na Yeon gây tranh cãi: Cực phẩm hay kém xinh?

Mới đây, chủ đề về mặt mộc của Na Yeon thu hút sự quan tâm lớn trên diễn đàn Pann Nate. Người dùng mạng cho rằng khi trút bỏ son phấn, thành viên Twice có nhan sắc "cực kỳ bình thường". Nhiều bức hình do nhà báo chụp tại sân bay cho thấy khuôn mặt nhợt nhạt kém sắc của Na Yeon. Một số anti-fan còn công kích Na Yeon khi liên tục spam những bức ảnh "dìm hàng" cô nàng trên Pann Nate.

Na Yeon thường xuyên để mặt mộc khi ra sân bay.

Trong khi đó, cộng đồng Once lại phản bác ý kiến trên. Các fan khẳng định Na Yeon không phải là mỹ nhân hàng đầu, nhưng mặt mộc của cô nàng không thua kém ai. Nữ idol sở hữu làn da mịn màng, đôi mắt to tròn, thần thái tươi vui nên dù không trang điểm, trông cô vẫn cuốn hút. Thậm chí fan cho rằng khi trang điểm nhẹ hoặc để mặt mộc, trông cô còn trẻ trung hơn so với tuổi thật.

Na Yeon tự tin để mặt mộc trong teaser MV Like-Ooh-Ah.

Người hâm mộ đánh giá cao nhan sắc khi trút bỏ son phấn của Na Yeon.

Na Yeon từng chia sẻ cô khá tự tin với mặt mộc của bản thân. Khuôn mặt cô xinh xắn, làn da đẹp đến mức có thể không makeup đến trường quay ghi hình teaser MV hoặc đi show radio. Chủ tịch Park Jin Young của JYP cũng khen ngợi ngoại hình đời thường của Na Yeon.

Na Yeon được ví như "em bé" khi trang điểm nhẹ và không kẻ mắt.

Mặt mộc chân thực cho thấy nhan sắc tươi tắn bất chấp son phấn của Na Yeon.

Một số bình luận: "Không hiểu vì sao nhiều người chỉ trích mặt mộc của Na Yeon thế. Ảnh báo chụp toàn bị dìm hàng thôi"; "Visual của Na Yeon rất đỉnh. Nhìn cô ấy cười là tôi cũng cười theo"; "Twice ai cũng xinh đẹp cả, ngừng chê bai và dìm hàng ngoại hình người khác đi"...

Na Yeon được đánh giá xinh đẹp và trẻ trung hơn khi trang điểm nhẹ nhàng.

Minie