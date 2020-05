Màn debut đỉnh cao của 2NE1 - Miss A khiến hậu bối 'xách dép chạy dài'

Hàng năm, Kpop sản sinh rất nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc tân binh. Ngoại trừ số ít được công chúng biết đến, đa số idol đều có màn debut nhạt nhòa do thị trường âm nhạc đã bão hòa. Trong lịch sử Kpop, hai girlgroup có màn debut ấn tượng nhất theo bình chọn của Knet chính là 2NE1 và Miss A. Đây là các tên tuổi đã tạo nên những cột mốc đáng nhớ cho ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, có sức ảnh hưởng và độ nổi tiếng ngay từ khi mới ra mắt. Nhiều người cho rằng ở thời điểm debut, 2NE1 và Miss A đã tạo nên sức bùng nổ mạnh mẽ và thành công vang dội mà các hậu bối sau này khó có thể lặp lại.

1. 2NE1 (debut năm 2009)

Trước khi 2NE1 ra mắt, công chúng đã biết đến dự án "nhóm nhạc em gái Big Bang" nhờ những hoạt động quảng bá của YG. CL được lên sân khấu cùng các đàn anh Big Bang, 1TYM, Se7en, JinuSean... từ năm 2007, khi mới 16 tuổi. Park Bom cũng nổi tiếng sau khi góp giọng trong những ca khúc của Big Bang như We belong together, Forever with U... hồi 2006.

Tháng 3/2009, chỉ 2 tháng trước khi 2NE1 debut, nhóm nhạc nữ nhà YG đã tạo tiếng vang đầu tiên khi xuất hiện trong MV Lollipop cùng Big Bang. Thời điểm đó, Lollipop chỉ là ca khúc quảng cáo điện thoại nhưng đã gây "bão" khắp các BXH nghe nhạc trực tuyến tại Hàn Quốc, tạo bước đệm vững chắc cho màn debut của 2NE1.

2NE1 trong MV Lollipop.

Kiểu tóc cây dừa của Dara gây sốt từ trước khi debut.

Ngày 6/5/2009, 2NE1 chính thức chào sân Kpop với đĩa đơn Fire. MV Fire nhận được tổng cộng 2 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu ra mắt ở 2 kênh YouTube và GOMTV - một con số kỷ lục ở thời điểm đó. Hình ảnh cá tính vượt trội, âm nhạc điện tử dữ dội và style ăn mặc kỳ quái của 2NE1 nhanh chóng gây "sốt" làng nhạc. 2NE1 đã phá vỡ định kiến cho rằng các nữ idol phải xinh đẹp long lanh, phải hát những ca khúc dễ thương nũng nịu. Họ tự tin tỏa sáng theo cách riêng, thổi một làn gió mới và mở đầu cho concept girlcrush của Kpop.

Màn debut đỉnh cao của 2NE1 - Miss A khiến các hậu bối 'xách dép chạy dài' 2NE1 - Fire (Space Ver.) MV

Sau sân khấu debut vào ngày 17/5, 2NE1 giành được chiếc cúp No.1 đầu tiên không lâu sau đó. Fire trở thành ca khúc được yêu thích nhất tháng 5/2009 và đưa 2NE1 đạt được danh hiệu "Tân binh tháng 5 được yêu thích nhất" khi debut chưa đầy 1 tháng. Từ cú nổ debut, tên tuổi của 2NE1 đã vươn ra khỏi Hàn Quốc, được biết đến tại nhiều quốc gia châu Á. Kiểu tóc "cây dừa" của Sandara Park hay hình ảnh cá tính của CL gây sốt trên khắp các diễn đàn cộng đồng. Những màn trình diễn đầy sức hút của nhóm được khán giả vô cùng yêu thích. Cho tới nay, Fire vẫn được đánh giá là một trong những ca khúc debut huyền thoại nhất Kpop.

Tháng 7/2009, 2NE1 phát hành mini-album đầu tay với ca khúc chủ đề I don't care. Ca khúc này tiếp tục là hit lớn, đưa tên tuổi 2NE1 vọt lên trở thành girlgroup nổi tiếng hàng đầu Kpop. Nhóm nữ nhà YG cũng là nhóm nhạc đầu tiên đạt được Daesang ngay trong năm debut, với giải "Ca khúc của năm" (I don't care) tại MAMA năm đó.

2NE1 nhận Daesang "Ca khúc của năm" tại MAMA 2009.

2. Miss A (debut năm 2010)

Năm 2010, khi JYP vẫn đang khiến công chúng hoài nghi với màn Mỹ tiến của "con cưng" Wonder Girls, công ty này gây bất ngờ với màn ra mắt tân binh Miss A. Ban đầu, dự án này có tên Sisters, được lập ra để trở thành Wonder Girls thứ hai, hoạt động tại Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên sau khi Hye Rim ra đi để thế chỗ Sun Mi trong Wonder Girls, Min đã được chọn vào Sisters và nhóm được đổi tên thành Miss A.

Miss A với tuyên ngôn mạnh mẽ trong màn debut.

Ngày 30/6/2010, Miss A chính thức ra mắt với đĩa đơn Bad Girl Good Girl. Ca khúc có giai điệu bắt tai, điệu nhảy ấn tượng và thông điệp thú vị đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả Hàn Quốc. Bad Girl Good Girl thống trị trên các BXH trực tuyến Kpop suốt mùa hè năm đó. Chỉ sau 21 ngày kể từ khi nhóm ra mắt, Miss A đã giành được chiếc cúp No.1 đầu tiên trên show cuối tuần M!Countdown, trở thành nhóm nhạc nữ đạt cup đầu tay nhanh nhất tại thời điểm đó.

Màn debut đỉnh cao của 2NE1 - Miss A khiến các hậu bối 'xách dép chạy dài' Miss A - Good Girl Bad Girl MV.

Điểm nổi bật khiến Miss A bùng nổ sức thu hút từ khi mới debut là nhờ khả năng vũ đạo độc đáo, các thành viên đều có kỹ năng về uốn dẻo, nhào lộn đỉnh cao. Miss A cũng trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên của JYP đi theo hướng phát triển tập trung vào trình diễn. Bad Girl Good Girl nổi tiếng đến mức những khán giả trung niên, những người dân bình thường cũng biết đến bài hát này. Vũ đạo của girlgroup nhà JYP khiến các fan ở mọi lứa tuổi đều phải nhún nhảy theo.

Điệu nhảy của Good Girl Bad Girl gây "bão" Hàn Quốc năm 2010.

Tháng 9 năm đó, Miss A phát hành album đầu tay cùng single Breathe. Khác với single đầu tiên, ca khúc Breathe của nhóm mang đến một hình ảnh trẻ trung, rực rỡ, kết hợp với những động tác vũ đạo lộn nhào, xoay người đầy mạnh mẽ. Tại MAMA 2010, Miss A tiếp bước 2NE1 trở thành nhóm nhạc nữ tân binh thứ 2 của Kpop giành Daesang ngay trong năm ra mắt. Tuy nhiên, Miss A còn ấn tượng hơn bởi nhóm đạt giải thưởng danh giá này bằng chính ca khúc debut. Đến nay, kỷ lục này của Miss A vẫn chưa có hậu bối nào phá vỡ.

Miss A lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" với giải thưởng Daesang bằng chính ca khúc debut tại MAMA 2010.

Minie