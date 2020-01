Màn chia tay 'chốt sổ' 2019: Lee Hi rời YG

Chiều 31/12, YG Entertainment thông báo Lee Hi không tái ký hợp đồng với công ty. Đại diện YG cho biết: "Sau thời gian thảo luận kỹ lưỡng cùng Lee Hi, chúng tôi quyết định hai bên sẽ cổ vũ cho nhau trong tương lai".

Lee Hi.

"Kể từ khi giành được vị trí á quân trên SBS KPop Star mùa đầu năm 2011, Lee Hi đã ký hợp đồng độc quyền với YG. Cô ra mắt năm 2012, trở thành ca sĩ solo thế hệ mới với giọng hát và kỹ năng đặc biệt. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Lee Hi, người đã xây dựng hình ảnh độc đáo với tư cách là nghệ sĩ của YG trong 7 năm qua. Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ cô ấy. Xin hãy tiếp tục cổ vũ cho chặng đường mới và các hoạt động trong tương lai của Lee Hi", YG thông báo.

Lee Hi comeback với ca khúc 'gây nghiện' giữa 'tâm bão YG' MV No One - Lee Hi.

Hồi tháng 5/2019, Lee Hi comeback sau 3 năm vắng bóng với ca khúc No One nằm trong album 24 °C cùng sự góp giọng của B.I (cựu thành viên iKON). Tuy nhiên, scandal chất cấm của B.I đã ảnh hưởng khá nhiều đến hoạt động quảng bá của nữ ca sĩ.

Lee Hi từng là một trong những giọng ca trẻ nổi tiếng của Kpop, là "quái vật nhạc số" và được gọi là "công chúa YG". Tuy nhiên vài năm gần đây, nữ ca sĩ sinh năm 1996 bị YG "bỏ rơi", đóng băng hoạt động, kìm hãm con đường phát triển sự nghiệp.

YG từng hứa hẹn sẽ cho Lee Hi comeback 2 lần trong năm nhưng album 24 °C là sản phẩm duy nhất cô phát hành trong năm nay. Cựu chủ tịch Yang Hyun Suk từng gọi Lee Hi là "người mà tôi cảm thấy có lỗi nhất và cũng trân trọng nhất".

Quyết định "rời mái nhà chung YG" của Lee Hi được fan ủng hộ nhiệt tình. Ở thời điểm YG gặp khủng hoảng, sự nghiệp cô sẽ bị ảnh hưởng nếu bám trụ lại công ty. Cô cũng là nghệ sĩ tiếp theo rời YG trong năm nay sau CL và Kim Sae Ron. Đây cũng là màn dứt áo ra đi "chốt sổ" năm 2019 - một năm xảy ra nhiều vụ rời nhóm, rời công ty gây bất ngờ với người hâm mộ.

Bee